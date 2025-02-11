CDP評鑑 台達電四度拿雙A

CDP（原碳揭露專案）公布2024年評鑑報告，台達電（2308）在「氣候變遷」與「水安全」兩大環境主題評鑑結果中，四度獲得雙「A」頂尖評級（A List）成績，為本年度CDP評鑑全球超過24,000家企業中，少數獲此殊榮的領導級企業之一，充分肯定台達電以具體行動因應氣候變遷與水安全管理的努力。

台達電整合氣候變遷、水安全、生物多樣性等多重環境議題進行管理，董事會在2024年通過水資源政策，並首度針對全球營運據點及關鍵供應商的淹水、乾旱及熱浪等氣候實體風險情境量化分析。

台達電副總裁暨永續長周志宏表示，台達電依據TCFD以及TNFD架構，針對風險與機會、依賴及衝擊，建立完整的氣候險評估流程，並將環境目標與管理階層KPI連結，落實氣候治理。

2023年SBT範疇一與範疇二的碳排放量較2021年下降39%，超前原訂的目標降幅20%；全球營運據點使用再生電力的比例為RE76，超前原定目標RE65。此外，因應範疇三碳排減量的中長期目標，台達電也透過永續採購布局、在地化管理及價值鏈碳足跡減量三種作法，落實綠色低碳化供應鏈。

自2021年起，台達電訂定每公噸300美元的碳價，導入內部碳費機制（ICP），將經費應用於節能減碳、再生電力開發以及低碳創新。在氣候變遷方面，台達持續達成SBT淨零階段性目標，展現出ICP機制對於減碳的實質助益。

在供應鏈議合方面，台達電持續參與客戶CDP供應鏈計畫，2023年為近50家客戶計算其產品製造階段碳足跡，為歷年最多。在生物多樣性方面，台達電成為自然相關財務揭露（TNFD）Forum成員，完成首次據點生物多樣性風險評估，並於2024年1月成為全球首批早期採用者。

在水安全管理方面，台達電持續進行全球營運據點及一階供應商的水風險辨識與調適因應，同時開發創新節能節水產品及解決方案。