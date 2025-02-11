和碩1月營收月增2% 消費性電子帶動
和碩（4938）昨（10）日元月合併營收1,053.22億元，不受農曆年長假工作天數較少影響，逆勢月增2.81%，且連五個月站穩千億元大關，但較年減3.69%。展望後市，因進入傳統淡季，法人估，和碩本季業績將季減雙位數百分比。
和碩表示，元月合併營收繳出月增的成績單，主要受惠消費性電子業務增長，但因通訊業務衰退，使得年比呈現衰退。和碩昨天股價逆勢漲0.1元、收96.6元。
和碩表示，元月筆電出貨61萬台，低於去年12月的75萬台，主要受傳統淡季及農曆年工作天數減少影響。
法人分析，和碩元月消費性電子訂單成長，主要反映微軟家用遊戲主機Xbox系列及Surface平板出貨走升。至於通訊業務下滑，主要與集團持續淡出iPhone製造策略有關。和碩共同執行長鄧國彥先前預估，今年將推出不少消費性電子新產品，預期該業務2024年是谷底，2025年營運將往上走。
他預期，今年應是AI PC快速成長的一年，預期將帶動和碩資訊產品業務增長。
通訊產品方面，2024年網通表現較疲弱，隨著公司在5G、6G、WiFi 7或5G專網事業都有一些進展，和碩今年在網通業務將有一定成長幅度。智慧手機產品則依據客人需求作相對應調整。
和碩今年元月正式出貨GB200 AI伺服器，交貨給美國雲端服務業者（CSP）Lambda，和碩亦斥資2,000萬美元（約新台幣6.33億元），取得Lambda約0.76%股權。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言