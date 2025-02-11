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和碩1月營收月增2% 消費性電子帶動

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（10）日元月合併營收1,053.22億元，不受農曆年長假工作天數較少影響，逆勢月增2.81%，且連五個月站穩千億元大關，但較年減3.69%。展望後市，因進入傳統淡季，法人估，和碩本季業績將季減雙位數百分比。

和碩表示，元月合併營收繳出月增的成績單，主要受惠消費性電子業務增長，但因通訊業務衰退，使得年比呈現衰退。和碩昨天股價逆勢漲0.1元、收96.6元。

和碩表示，元月筆電出貨61萬台，低於去年12月的75萬台，主要受傳統淡季及農曆年工作天數減少影響。

法人分析，和碩元月消費性電子訂單成長，主要反映微軟家用遊戲主機Xbox系列及Surface平板出貨走升。至於通訊業務下滑，主要與集團持續淡出iPhone製造策略有關。和碩共同執行長鄧國彥先前預估，今年將推出不少消費性電子新產品，預期該業務2024年是谷底，2025年營運將往上走。

他預期，今年應是AI PC快速成長的一年，預期將帶動和碩資訊產品業務增長。

通訊產品方面，2024年網通表現較疲弱，隨著公司在5G、6G、WiFi 7或5G專網事業都有一些進展，和碩今年在網通業務將有一定成長幅度。智慧手機產品則依據客人需求作相對應調整。

和碩今年元月正式出貨GB200 AI伺服器，交貨給美國雲端服務業者（CSP）Lambda，和碩亦斥資2,000萬美元（約新台幣6.33億元），取得Lambda約0.76%股權。

和碩 消費

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