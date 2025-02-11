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PC產業淡季…華碩元月營收下滑 板卡本季升溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩。路透
華碩。路透

華碩（2357）昨（10）日公布元月集團營收為377.48億元，受到農曆年長假導致工作天數減少，及PC產業進入傳統淡季影響，月減20.38%，年增2.95%。

華碩並宣布，旗下AirVision M1智慧眼鏡去年12月中旬開放預購後買氣熱，不到兩個月銷售額已突破千萬元。

展望後市，法人指出，華碩本季進入傳統消費性電子淡季，不過，輝達新世代顯卡RTX 50系列元月底推出後銷售火熱，出現供不應求盛況，導致新卡價格「驚驚漲」，有望為華碩本季板卡業務增添柴火。

伺服器業務方面，2024年前三季華碩伺服器出貨以搭載輝達H100晶片的產品為主，去年10月開始出貨H200產品。GB200 AI伺服器去年第4季提供少數樣品給客戶驗證，期盼本季增量出貨。

另外，微軟將終止Windows 10作業系統支援，伴隨業界看好AI PC滲透率提升等正面因素帶動下，預期將推動換機潮，進一步拉抬筆電需求，有利華碩今年PC業務增長。

華碩並宣布，旗下AirVision M1智慧眼鏡去年12月中開放預購後，短短不到兩個月業績已達千萬元。華碩指出，AirVision M1具備多功能輕盈設計的87克機身，可呈現高達100吋虛擬顯示畫面，使用者不受時空限制就能無縫延伸精彩視界，坐享沉浸感十足的瀏覽體驗。

華碩智慧眼鏡19日起於指定通路上市，建議售價2萬6,900元。

華碩也積極衝刺智慧手機業務，日前端出最新旗艦機Zenfone 12 Ultra，目標在台銷量要比上一代機種增長三成。

華碩看好，新機AI功能再進化，具備「AI錄音筆記2.0」、「AI文章摘要」、「AI檔案摘要」等功能，是主要賣點。

華碩Zenfone 12 Ultra搭載高通最新5G旗艦晶片高通驍龍8 Elite，NPU效能提升40%，多款實用AI功能支援雲端／地端自由切換，主打為消費者旅遊、工作最佳助手。

AI 華碩

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