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AI伺服器需求爆發 汎瑋高端散熱材料成核心利器

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎瑋經營團隊，左起為副總鮑宗賜、總經理李輝祥、董事長李家旺、財務經理蔡博安。圖/聯合報系資料照片
汎瑋經營團隊，左起為副總鮑宗賜、總經理李輝祥、董事長李家旺、財務經理蔡博安。圖/聯合報系資料照片

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967)今日公布2025年1月合併營收0.97億元，月減16.01％，年減19.99％，主因適逢農曆春節等假期工作天數減少的影響，致使1月營收呈月減、年減的情形。然公司表示，公司在AI伺服器、電動車及工業電腦相關利基應用領域的接單與出貨表現依然穩健，不僅有助公司整體毛利率與獲利持續精進，亦顯示汎瑋在高端電子材料市場的競爭力及市場需求的韌性。

汎瑋指出，公司在全球市場變化中，自2024年以來不斷優化接單結構，專注於高附加價值產品的開發與出貨，特別是在AI伺服器、電動車及工業電腦等應用領域，目前來自利基型產業市場客戶的營收占整體營收比重，已從2024年初的7.82％攀升到目前約10.72％的水位，汎瑋也更藉由技術創新與生產效率的提升，為客戶帶來更具競爭力的解決方案，結構性的接單策略的轉型，創造汎瑋在市場波動中保持企業韌性，並為公司未來的穩健成長奠定基石。

汎瑋在電子材料領域深耕多年，旗下產品涵蓋導熱、散熱、電磁干擾(EMI)材料、吸波材等多個領域，提供高度客製化、多元化的解決方案。其中，在散熱材料方面，汎瑋材料運用聚醯亞胺燒結技術，推出具備超薄、輕量特性的高導熱石墨散熱材料，厚度範圍廣泛，可根據不同應用場景需求調整熱傳導性能，並能進行精密模切加工。此外，公司研發的導熱矽膠墊片具有極佳的柔軟性與形變量，能夠有效填補元件之間的縫隙、降低熱阻，同時提供優異的機械緩衝效果，適用於各式電子產品。汎瑋多年累積之良好的產品品質、穩定的交貨期等優異口碑，是成為客戶共同合作開發新材料技術、且獲指定供應商的關鍵所在。

展望未來，汎瑋維持審慎樂觀看法。隨著AI伺服器市場進一步擴大，高端散熱材料將成為不可或缺的核心應用之一，由於此類產品具備高技術門檻與複雜的製造要求，汎瑋憑藉深厚的技術積累與創新能力，以及多年來的專業積累與超過50項專利成果，在電子功能性材料領域建立堅實的競爭優勢，計劃持續擴大產能，推動既有客戶更多不同新產品線開發的滲透率，以及新客戶合作開發的契機，持續深化在利基市場的布局，同時，藉由結合技術創新與數位化製造的實力，快速回應市場變化的需求，創造未來訂單保持良好能見度，並為合作夥伴與股東帶來穩定且長期的價值回報。

伺服器 營收

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