海外網購耳機等產品進口要收規費被罵 NCC先暫緩收取

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經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報資料照片

國家通訊傳播委員會(NCC)針對郵寄輸入自用2部以下第二級電信管制射頻器材輸入核准，將收750元規費，引爆民怨，NCC表示，將依比例原則等，就收費方式與收費對象、數額再進行更周延估算，予以檢討調整。為因應調整需要，即日起依法申報之此類射頻器材，將先通知申請輸入者有審查費用待繳，本會則逕行審查，俟應收費數額確定後，再開立繳費單依限繳納。簡言之，縱使尚未繳納審查費用，也能先通過進口審查。

NCC強調，民眾於「公共政策網路參與平臺」提案重新討論收費標準業已通過，NCC以謙卑態度面對各界最新意見，並即刻開啟檢討，基於相關行政成本考量下，思考向使用者收費合理性及執行妥適性。故為回應社會各界意見，將針對自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費通盤檢討。

NCC 公共政策

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