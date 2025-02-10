聖暉1月營收26.4億元、年增31％ 歷年同期新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）於今日公布2025年1月合併營收達26.4億元，年增31％，再創歷年同期新高。營收增長主要受惠於無塵室機電整合工程穩步施作，推動整體營收持續攀升且成長，顯示市場需求穩健，業務動能強勁。

隨著 AI 應用加速發展，國際半導體及 CSP（雲端服務供應商）大廠仍持續擴大資本支出，推進更多計畫，使聖暉同步間接受益。此外，在地緣風險升溫的背景下，電子組裝、PCB、民生消費等多元產業亦加速海外廠區建置，以提升供應鏈韌性。此趨勢帶也動聖暉整體業務接單規模顯著成長，同時AI 邊緣運算產業的興起，也驅動產業擴張，為聖暉公司中長期營運奠定穩固且有利的基礎。

聖暉指出，目前觀察台灣、東南亞地區客戶訂單需求續強，並積極完善專案工程管理，精實原料供應鏈與擴建區域專業人力團隊，力求確保旗下多元產業大小型專案施作品質、工期掌握，提升集團營運效率。

此外，聖暉同步深化工程綠色設計、綠色採購與綠色工法等創新技術開發，提供客戶有效節能、下降營運成本與高值化工程品質，發揮聖暉核心競爭力，並助力產業永續轉型發展。

展望2025年第1季，聖暉仍秉持多產業、多區域及多工種策略，同步積極擴大海外市場業務動能，布局大亞洲區服務實績目標，另一方面，由於目前多元產業客戶專案工程訂單保持良好水位及高訂單能見度，隨著新一輪新廠擴建需求帶動下，有機會增添急單需求，並堆疊未來營運成長動能。