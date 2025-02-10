中光電營收／1月28.56億元 月減22%、年減10%
中光電（5371）10日公告今年元月自結合併營收28.56億元，較去年12月合併營收36.75億元減少22%，與去年同期31.9億元相較則減少10%。
中光電表示，影像產品元月合併營收7.98億元，出貨量5.5萬多台，由於傳統淡季及農曆年工作天數減少等因素影響，分別較去年12月減少24%及22%，相較去年同期則分別年減28%及24%。展望2月，因淡季效應持續，預期影像產品整體出貨量將較元月減少。
節能產品元份合併營收14.26億元，受到淡季與工作天數減少影響，較去年12月及去年同期分別減少23%及10%。元月大尺寸TV/PID營收為4.5億元，月減29%；Monitor產品營收為0.94億元，月減20%；NB機種營收則6.79億元，月減9%；Tablet機種營收0.32億元，月減77%。元月節能產品整體出貨量239萬片/台，分別較12月及去年同期減少13%及20%。展望2月份，由於淡季效應影響，預期節能產品整體出貨量將與元月相當。
中光電將於2月18日下午2時30分舉辦2024年第4季線上法人說明會，公布2024年第4季及全年財報，並說明2025年第1季營運展望。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
📢 ChatGPT Search全面開放免費用！搜尋方法教學 3大招做預設搜尋引擎
📢 DeepSeek APP真的不安全！「資料傳送到中國」、還關掉蘋果iOS版保護功能
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言