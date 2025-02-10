數發部持續強化數位韌性創新發展 打造可信任數位經濟
數位發展部於10日舉行新春記者會，回顧過去一年在數位韌性、數位產業發展及打擊網路詐騙等方面取得的重要成就，同時展望未來一年的施政重點。數發部強調，將持續推動「數發三箭」以強化數位韌性、發展數位經濟，並積極打擊網路詐騙，進一步為臺灣打造可信任的數位經濟高速路網。
在強化數位韌性方面，數發部回顧了113年度在災難應變和關鍵基礎設施保護方面的努力。數發部成功在全臺重要軍、警、消防據點布建773個低軌衛星接收站點，為災害時期的對外通訊提供重要保障。同時，數發部還完成我國首顆高空通訊氣球的設計與開發，這項技術將在緊急情境下提供內部網路保障。此外，數發部也在積極研發「AI網路主動式防禦技術」，為防範日益複雜的網路攻擊提供即時反應能力。新的一年，數發部將持續強化臺灣緊急通訊體系，並擴大國內外資安演練，提升數位安全韌性。
在發展數位經濟方面，數發部指出，臺灣人工智慧產業已進入快速發展期。數發部從算力、資料、人才、資金四大領域持續加強支持，為臺灣的AI新創公司提供GPU算力，訓練政府與民間企業的AI人才，並開放政府資料供AI新創公司及研發單位訓練AI模型。此外，數發部積極向國發基金爭取100億元投資，支持具有前景的本土AI新創公司，並在資安領域方面，與台積電等合作夥伴共同推動半導體設備資安標準（SEMI E187），為臺灣半導體產業提供強有力的資安保障。未來，數發部將持續強化臺灣在全球數位經濟中的競爭力，推動產業數位化轉型。
網路詐騙防治一直是數發部的重要工作領域之一。數發部表示，113年在打擊網路詐騙方面的工作取得顯著進展，所建置的「網路詐騙通報查詢網」成功下架約5萬則確定為詐騙的訊息。數發部也與金融機構聯手合作，成立「鷹眼識詐聯盟」，利用AI等技術有效阻斷詐騙集團的金流。同時，數發部協力推動的「打詐專法」於113年獲得立法院通過，並且進一步推行廣告實名制，要求各大社群平臺進行廣告實名認證，從源頭防範網路詐騙。今年度，數發部將持續強化跨部會防詐合作，積極降低詐騙風險，保護國民財產安全。
數發部強調，未來仍將以民眾福祉為優先的理念推動各項施政計畫，持續深化數位韌性建設、資安防護、AI產業發展及防詐機制，攜手產業與公部門共同實現智慧政府的願景，為臺灣數位轉型與未來發展奠定更加穩固的基礎。
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