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促進開放資料活用 數發部擬立法、打造AI語料庫

中央社／ 台北10日電

數發部今天表示，希望促進開放資料運用，目前正研擬促進資料創新利用發展條例草案，今年首季將跟各部會與專家學者溝通，後續再做草案預告，今年也規劃打造台灣主權AI訓練語料資料庫，希望滿足TAIDE訓練需求。

數發部今天下午舉行114年新春記者會，數發部長黃彥男、政務次長林宜敬、政務次長闕河鳴都親自出席，2月6日新上任的資安署長蔡福隆也首次對外亮相。

數發部資料創新司司長莊明芬指出，數發部去年底也參酌國際趨勢，研擬促進資料創新利用發展條例草案，希望鼓勵機關與產業資料共享，建立資料利他環境、獎勵產業創新等，今年第1季預計跟利害關係人、各部會、地方政府與專家學者溝通，之後才會進行草案預告。

莊明芬指出，草案重點包括確立資料基礎工程，配合AI發展，提供高品質、可信賴的資料讓民間可以做運用，也會擴大資料開放運用，提出資料創新措施。為降低企業進入資料應用門檻，評估部分共享資料可以減免收費，並獎勵資料創新，讓資料創新成果可以回饋給民眾使用。

此外，數發部也規劃今年打造台灣主權AI訓練語料資料庫。莊明芬表示，過去以開放資料為核心，約有5萬多筆資料集，盤點有1000多筆聚焦在文化部國家記憶、客委會客語資料、原民會原民資料等，希望釋出讓各界做運用，去年底也邀語料建置機關進行討論，希望優化語料申請、收費與授權方式，以滿足可信任人工智慧對話引擎（TAIDE）語料訓練需求，盼今年建置平台，讓各界可運用語料。

資料庫部分，莊明芬解釋，首先，政府擁有大量多元資料，因此希望政府先行，看語料能否優先釋出，其次，希望採取公私協力方式，希望民間共襄盛舉。

黃彥男表示，數發部持續規劃建置「數位經濟高速公路」，台灣作為海島，確保數位韌性非常重要，去年已布建774個非同步衛星站點，今年因經費刪減，僅能持續維運195個非同步衛星應變網路關鍵站點，也會完成建置非同步衛星應變網路管理中心，以及衛星地面站資安檢測產業規範，但在建置高空通訊平台上，今年則因經費刪除將暫停執行。

媒體關注海纜狀況，數發部韌性司司長牛信仁指出，基隆外海國際海纜已在1月20日修復，目前台馬二號海纜跟三號海纜部分，數發部跟中華電信過年期間積極協調，海纜船2月2日已抵達海纜損壞處，不過因海象不佳，估最快2月底修復台馬三號海纜，再去修台馬二號海纜。

AI 數發部

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