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台達電四度榮獲CDP氣候變遷與水安全雙「A」領導級企業

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

CDP（原碳揭露專案）公布 2024 年評鑑報告，台達電（2308）在「氣候變遷」 （Climate Change）與「水安全」（Water Security）兩大環境主題評鑑結果中，四度獲得雙「A」頂尖評級（A List）成績，為本年度 CDP 評鑑全球超過 24,000家企業中，少數獲此殊榮的領導級企業之一，肯定台達電以具體行動因應氣候變遷與水安全管理的努力。

台達電整合氣候變遷、水安全、生物多樣性等多重環境議題進行管理，董事會在2024年通過水資源政策，並首度針對全球營運據點及關鍵供應商的淹水、乾旱及熱浪等氣候實體風險情境量化分析。

台達電副總裁暨永續長周志宏表示，台達電依據TCFD以及TNFD架構，分別針對風險與機會、依賴及衝擊，建立了完整的氣候險評估流程，並將環境目標與管理階層KPI連結，落實氣候治理。2023年SBT範疇一與範疇二的碳排放量較2021年下降39%，超前原訂的目標降幅20%；全球營運據點使用再生電力的比例為RE76，超前原定目標RE65。

此外，因應範疇三碳排減量的中長期目標，台達電也透過永續採購布局、在地化管理及價值鏈碳足跡減量三種作法，落實綠色低碳化供應鏈。

自2021年起，台達電訂定每公噸300美元的碳價，導入內部碳費機制(ICP)，將經費應用於節能減碳、再生電力開發以及低碳創新。在氣候變遷方面，台達電持續達成SBT 淨零階段性目標，展現出ICP機制對於減碳的實質助益。在供應鏈議合方面，台達電持續參與客戶CDP供應鏈計畫，2023年為近50家客戶計算其產品製造階段碳足跡，為歷年最多。

在生物多樣性方面，台達電成為自然相關財務揭露（TNFD）Forum 成員，完成首次據點生物多樣性風險評估，並於2024 年1月成為全球首批早期採用者(Early Adopters)。

台達電 氣候變遷

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