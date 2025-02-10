台灣燈會在桃園迎接千萬人潮 中華電信擴充基站、積極備戰

2025台灣燈會主燈「無限樂園」將於2月12日元宵節當晚在A18站高鐵桃園站前廣場點燈，中華電（2412）連續27年贊助「台灣燈會」主燈，為迎接千萬人次賞燈人潮，並積極動員工程人員，加上擴充倍數以上行動訊務處理能力。

中華電信表示，動員超過上百人次工程人員，針對A18站高鐵桃園站前「主燈展演場」與A19桃園體育園區站周邊「光的遊戲場」，布建及優化超過140座以上最新型4G/5G高效能基地台以提供倍數以上的行動訊務處理能力，並運用AI大數據分析活動區域基地台訊務品質並動態執行品質管理疏導，滿足尖峰時刻現場人潮使用行動上網的數據流量需求，確保中華用戶透過FB、LINE及IG等社群通訊軟體打卡直播燈會活動，與親朋好友互相傳遞新春祝福時可享受最順暢及高品質的行動通信網路；另外無法親臨開幕現場的民眾，也可透過中華電信MOD、Hami Video同步全程高畫質欣賞台灣燈會點燈活動。

此外，中華電信指出，全台各地燈會也已陸續登場，中華電信動員共超過上千人次工程人員，並針對台北燈節、新北燈會、竹北光節、平溪天燈節、宜蘭冬山舊河港燈節、花蓮太平洋燈會、中臺灣元宵燈會、南投燈會、苗栗𪹚龍、月津港燈節、鹽水蜂炮、鹿耳門國際高空煙火秀、高雄冬日遊樂園、佛光山平安燈法會、鳳山光之季、屏東燈節及台東炸寒單等熱門燈會景點的500座以上4G/5G高效能基地台進行容量擴充與優化，並於燈會期間24小時派員進行行動通信訊務品質管理疏導。