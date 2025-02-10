合勤科技前進IDEX國際防務展 秀尖端軍事科技
合勤控（3704）旗下合勤科技將於2025年2月17日至21日參加阿布達比IDEX （International Defence Exhibition and Conference）國際防務展覽及會議，在全球軍事科技與系統廠客戶前，展示最新開發的軟體無線電機（SDR）系列產品、無人機船（UAV/USV）載具專用資料鏈路無線電機、衛星通信模組、先進雷達系統以及新型電戰偵蒐定向裝置等產品。
合勤科技表示，開發軍用軟體無線電機已有多年經驗，產品涵蓋各式戰術、戰鬥無線電機，從高頻、特高頻、超高頻到極高頻無線電機，可安裝在各種軍用車輛、船艦、數位戰士及飛行載具上，目前合勤科技服役中的抗干擾功能軟體無線電機超過兩萬套。
此外，俄烏戰爭展現了無人機在戰場上所扮演的關鍵角色，而無人機的優劣則取決於導控及影像回傳所使用的資料鏈路品質。合勤科技表示，運用先進通信技術及電路縮裝技術，成功開發出體積小、省電且適合不同型態無人機使用的資料鏈路無線電機，可滿足短、中、長距離傳輸需求，在有干擾威脅下的戰場更能發揮其優異的性能。
合勤科技強調，擁有多種先進雷達系統技術，包括脈衝雷達、調頻連續波雷達以及雙模雷達，目前已廣泛應用在岸際、船艦執行偵察與蒐索功能。除完整雷達系統外，合勤科技也提供雷達目標模擬系統及雷達關鍵模組，可與系統廠商合作整合到戰鬥系統中。
合勤科技觀察，電戰技術在現代戰爭中從不缺席，而實施電子戰首要的步驟便是執行偵蒐，合勤科技提供的新型電戰偵蒐測向系統，不但偵蒐的頻率範圍廣，測向精度高，更具有偵蒐高速跳頻信號的能力，在先進電戰偵蒐系統市場上佔有一席之地。
合勤科技投入國防科技研發十餘年，擁有技術領先，陣容堅強的研發團隊，國防專用技術基礎雄厚，能為客戶量身打造最符合需求的產品，並能支援長期的後勤補保及快速的裝備維護，合勤科技的多款精密雷達與無線電產品深獲客戶肯定與好評，是軍用產品全壽期最佳的可靠夥伴。
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