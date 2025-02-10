快訊

下周生效！法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐

南韓蔚山儲油槽爆炸釀1死1傷 代理總統指示盡力滅火

過年半夜頻傳剁菜聲 分屍案凶嫌吐「大嫂不再討房子」疑爭房產被殺

合勤科技前進IDEX國際防務展 秀尖端軍事科技

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

合勤控（3704）旗下合勤科技將於2025年2月17日至21日參加阿布達比IDEX （International Defence Exhibition and Conference）國際防務展覽及會議，在全球軍事科技與系統廠客戶前，展示最新開發的軟體無線電機（SDR）系列產品、無人機船（UAV/USV）載具專用資料鏈路無線電機、衛星通信模組、先進雷達系統以及新型電戰偵蒐定向裝置等產品。

合勤科技表示，開發軍用軟體無線電機已有多年經驗，產品涵蓋各式戰術、戰鬥無線電機，從高頻、特高頻、超高頻到極高頻無線電機，可安裝在各種軍用車輛、船艦、數位戰士及飛行載具上，目前合勤科技服役中的抗干擾功能軟體無線電機超過兩萬套。

此外，俄烏戰爭展現了無人機在戰場上所扮演的關鍵角色，而無人機的優劣則取決於導控及影像回傳所使用的資料鏈路品質。合勤科技表示，運用先進通信技術及電路縮裝技術，成功開發出體積小、省電且適合不同型態無人機使用的資料鏈路無線電機，可滿足短、中、長距離傳輸需求，在有干擾威脅下的戰場更能發揮其優異的性能。

合勤科技強調，擁有多種先進雷達系統技術，包括脈衝雷達、調頻連續波雷達以及雙模雷達，目前已廣泛應用在岸際、船艦執行偵察與蒐索功能。除完整雷達系統外，合勤科技也提供雷達目標模擬系統及雷達關鍵模組，可與系統廠商合作整合到戰鬥系統中。

合勤科技觀察，電戰技術在現代戰爭中從不缺席，而實施電子戰首要的步驟便是執行偵蒐，合勤科技提供的新型電戰偵蒐測向系統，不但偵蒐的頻率範圍廣，測向精度高，更具有偵蒐高速跳頻信號的能力，在先進電戰偵蒐系統市場上佔有一席之地。

合勤科技投入國防科技研發十餘年，擁有技術領先，陣容堅強的研發團隊，國防專用技術基礎雄厚，能為客戶量身打造最符合需求的產品，並能支援長期的後勤補保及快速的裝備維護，合勤科技的多款精密雷達與無線電產品深獲客戶肯定與好評，是軍用產品全壽期最佳的可靠夥伴。

無人機 軟體 阿布

延伸閱讀

台南鹿耳門聖母廟高空煙火無人機大秀 估湧數十萬人潮

選系還是選校？他擔心上不了成大 過來人勸：選錯超痛苦

AI+無人機雙助力！國產署抓檳榔占用國有地更省力了

無人機反制系統推動普遍不順 海軍逆風提出需求擬建案

相關新聞

金士頓榮登2024「富比士」科技硬體企業之冠

全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布再次榮獲「富比士」（Forbes）「2024年美國最大私人公司」第29名，更在「技術硬...

嘖嘖熱銷破千萬 華碩智慧眼鏡預購進入最後倒數

華碩（2357）10日宣布旗下AirVision M1智慧眼鏡自去年12月中於「嘖嘖群眾募資平台」搶先開放預購至今，短短...

美超微回神！Blackwell 將發貨 團隊親揭三營運重點

伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）旗下搭載輝達（NVIDIA）最新「Blackwell晶片」的AI資料中...

三星、蘋果角逐爭霸 超薄手機大戰今年登場

三星、蘋果今年將上演超薄手機大戰，三星已預告將端出S25 Edge，傳聞纖薄機身將縮減至不到0.6公分，蘋果也傳出秋季將...

仁寶成功雪恥入列「輝達 GTC 大會」網驚：排序不輸緯創

輝達（NVIDIA）GTC大會將於美西時間3月17日登場！今年也將持續聚焦最先進的AI技術，包括GB200與GB300 ...

全球新布局？台積電在美開董事會 將爆大消息

台積電將在美國時間11、12日（台灣時間12、13日）首度在美國召開董事會。業界預期會中除討論去年第4季配息、今年首季資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。