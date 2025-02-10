金士頓榮登2024「富比士」科技硬體企業之冠
全球記憶體與儲存領導品牌金士頓宣布再次榮獲「富比士」（Forbes）「2024年美國最大私人公司」第29名，更在「技術硬體與設備」類別中奪得第一名的殊榮。金士頓多年來持續稱霸記憶體與儲存產業，不但連續20餘年穩居全球 DRAM 記憶體市場銷售冠軍，更七度蟬聯全球通路SSD龍頭寶座。種種佳績不僅肯定了公司的營收與出貨量表現，更彰顯金士頓長年堅守品牌承諾、砥礪前行的卓越成果。
金士頓也趁勝追擊推出品牌活動「Built on Commitment」，它傳遞的不僅是一句品牌口號，更是金士頓堅守近 40 年的企業承諾。金士頓承諾與員工、合作夥伴及客戶攜手成長、共創雙贏，致力提供卓越的產品陣容與客戶服務，包含屢獲殊榮的 IronKey 硬體加密儲存產品線，以及專為高效能打造的 Kingston FURY系列都為提供消費者更多樣化的選擇。
金士頓表示：「此次榮獲富比士的肯定，充分彰顯了金士頓『Built on Commitment』的品牌承諾，無論是對產品品質與穩定性的堅持、對客戶服務的承諾、亦或是對員工與長期夥伴的重視，這些精神環環相扣，構築了金士頓持續引領業界的重要關鍵。」
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