川普若對台晶片課關稅 研調評估形成多體系供應鏈
美國總統川普（Donald Trump）近期傳出計劃對台灣晶片課徵100%關稅，研調機構DIGITIMES副總經理黃逸平認為，接下來供應鏈將出現兩種可能的新走向，形成多體系供應鏈。
黃逸平透過新聞稿表示，走向一是形成供應美國市場的供應鏈、供應中國市場的供應鏈及供應其他市場的供應鏈，3種體系。
走向二仍是一個世界兩個系統，但其內涵完全翻轉，由過去的中國與非中國兩體系，轉變為美國與非美國兩體系。對供應鏈來說，美國市場規模大，客戶需求下只能忍痛前往設廠，但在考量生產與運籌成本情況下，需就非美國市場整體考量供應鏈的運作，以擠壓出獲利空間。
相比先前體系主要的變化，他指出，主要是高關稅下出貨美國市場的貨品需轉移至美國在地生產。例如根據1月底KPMG對250家加拿大企業所作調查，有48%的業者計畫投資美國並設置營運據點，以服務美國市場與降低成本。
不過，他強調，全球供應鏈正處於一個變革的十字路口，未來供應鏈可能走向最終將取決於美國政府下一步政策的方向，以及全球企業的戰略調整。
黃逸平解釋，過去的一個世界兩個系統是指美中貿易戰演變為科技戰後，美國聯手盟友進行出口管制與技術管制，而中國傾全力加速建立自主可控供應鏈，促使全球供應鏈劃分為中國與非中國兩體系。
黃逸平指出，川普2.0或將使供應鏈轉移到東南亞、印度的速度趨緩，影響這些新興國家發展產業的進程，而對這幾年部分已徹底遷出中國的台商與外商來說，恐不利於未來爭取客戶訂單及與中國對手競爭。這場逆全球化下的貿易博弈中，如何在全球布局與保護利益之間尋找平衡，勢必成為企業需要深思的重要課題。
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