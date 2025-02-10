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嘖嘖熱銷破千萬 華碩智慧眼鏡預購進入最後倒數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩10日宣布旗下AirVision M1智慧眼鏡自去年12月中於「嘖嘖群眾募資平台」搶先開放預購至今，短短不到兩個月時間已熱銷突破千萬。華碩／提供
華碩10日宣布旗下AirVision M1智慧眼鏡自去年12月中於「嘖嘖群眾募資平台」搶先開放預購至今，短短不到兩個月時間已熱銷突破千萬。華碩／提供

華碩（2357）10日宣布旗下AirVision M1智慧眼鏡自去年12月中於「嘖嘖群眾募資平台」搶先開放預購至今，短短不到兩個月時間已熱銷突破千萬，並獲得「麥兜小米」、「遊戲職人社長」與「XU_M1D」在內等多位網紅、部落客好評推薦；其具備多功能輕盈設計的87g機身，可呈現高達100吋虛擬顯示畫面，使用者不受時空限制就能無縫延伸精彩視界，坐享沉浸感十足的瀏覽體驗！

重新定義穿戴顯示技術的ASUS AirVision M1，擁有令人驚豔的1,100尼特亮度和優異的95% DCI-P3廣色域，以成就無與倫比的鮮豔度與細節；搭配60%透射率光學鏡片，確保配戴者專注於螢幕畫面之際，仍能輕鬆感知周遭環境；更重要的是，AirVision M1還通過TÜV Rheinland認證，可降低藍光及惱人的閃爍影像，減少因長時間使用所造成的眼部疲勞，貼心守護靈魂之窗。

華碩AirVision M1智慧眼鏡，另配備支援DisplayPort Alt模式的USB-C，能直覺連接筆記型電腦，在16:9、21:9和32:9格式中生成多個虛擬視窗，執行多工作業更隨心所欲，生產力激增！同時，AirVision M1亦可與ROG Phone電競手機、ROG Ally掌機無縫整合，大幅提升遊戲畫面品質、反應速度，再加上內建的降噪麥克風和揚聲器，將全方位釋放玩家極限潛能，勝利從此手到擒來！

ASUS AirVision M1智慧眼鏡預計2月19日起於指定通路上市，建議售價26,900元。

智慧眼鏡 華碩 電競手機

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