美超微回神！Blackwell 將發貨 團隊親揭三營運重點

伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）旗下搭載輝達（NVIDIA）最新「Blackwell晶片」的AI資料中心系統產線已全面放量，並準備開始出貨。除了挹注團隊整體表現續強，也帶動股價在短短的三天內漲逾2成，而團隊上周加碼宣布，將於11日更新財報，也格外引發外界關注。而美超微近日接受《經濟日報》的專訪，並針對外界重點關切的「新展望」、「市場挑戰」、「主要成長動能」等三大營運狀況，大方的給予解答，快來看看吧！

以下為美超微專訪紀要：

1. 問：美超微2025年展望？

答：美超微（Supermicro）持續致力於提供最先進的液冷技術與完整的IT解決方案，以滿足快速變化的市場需求。這也將繼續作為我們在2025年的核心策略之一。

美超微將持續提供綠色運算解決方案，使全球企業能夠以永續、環保的方式運行其工作負載。美超微的液冷技術不僅可幫助客戶降低電力成本，也能確保更高的永續性。而我們的建構組件解決方案（Building Block Solutions）則可因應不同類型的工作負載，以滿足日益增長的AI、雲端及邊緣運算需求。我們期待在新的一年與業界夥伴展開更多合作，為客戶提供他們所期望的卓越性能。

此外，直接液冷（DLC，Direct Liquid Cooling）技術將成為美超微在2025年的另一項核心解決方案。DLC正逐漸成為資料中心的必備冷卻技術，且相較於氣冷散熱，DLC有著更佳的冷卻效果，並具備許多營運與環保優勢。因此，對於資料中心來說，DLC是更好的散熱配置選擇。此外，該冷卻技術也可為資料中心帶來更佳的永續性、更顯著的成本節省效果，以及更優異的資料中心營運效率等優勢。

2. 問：2025市場挑戰有哪些？

答：我們在幾年前就意識到，客戶希望伺服器供應商能提供完整的IT解決方案，使他們無需自行拼湊及整合。在2025年，我們預期此需求將持續增加。美超微將持續在此趨勢的最前線，透過垂直整合與全面測試，提供先進的全方位IT解決方案。

此外，我們堅信，到2025年，許多資料中心將需要採用液冷技術，以進行有效散熱並降低能源成本。美超微致力於開發以環保為優先考量的解決方案。我們一些相關的核心策略包括設計低功耗與高效能的產品、減少能源浪費，以及降低碳足跡，致力為永續性未來做出貢獻。

3. 問：2025最主要的成長動能會落在哪個部分？

答：全球市場對AI、高速運算（HPC）以及液冷技術的需求仍將是2025年的關鍵驅動力。隨著市場需求持續增長，高效能運算解決方案將越來越重要，以因應多元類型的工作負載。此外，隨著企業持續探索不同的雲端環境，雲端基礎設施解決方案（包括儲存）方面的需求也將不斷攀升。同時，永續性也仍是市場關注的重點，這將促使客戶找尋更高能效的解決方案，進一步推動技術進步，以及資料中心再生能源與冷卻技術上的創新。