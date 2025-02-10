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仁寶成功雪恥入列「輝達 GTC 大會」網驚：排序不輸緯創

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）GTC大會將於美西時間3月17日登場！今年也將持續聚焦最先進的AI技術，包括GB200與GB300 AI伺服器、機器人與AI代理（AI Agent）等三大趨勢，並涵蓋AI軟、硬體先進技術與應用。而代工大廠仁寶（2324）去年雖然未能如願參與，但在董事長陳瑞聰宣誓「絕不再被排除在外」並發奮直追之下，最終有志者事竟成，成功獲主辦單位邀請，參加2025年度的GTC大會，更有眼尖的網友發現，仁寶這次作為銀級贊助商，排序竟比「AI最大贏家」緯創（3231）還靠前，也吸引外界關注。

據悉，輝達年度盛事「2025年GTC 大會」即將於3月17日在美國聖荷西登場。現場將有數千名開發人員、創新領袖與企業領導者將齊聚一堂，而作為「AI人工智慧教父」的輝達執行長黃仁勳，也將親自出馬發表演說，他除了將帶領全球供應鏈伙伴，一起深究最新的市場趨勢，也將在AI逐步推動所有產業發生變革之際，實際率領大家來體驗，該如何透過「人工智慧和加速運算」協助全體人類解決最複雜的挑戰。

而代工廠仁寶過去在AI伺服器領域的投入時間，較競爭對手稍稍晚了一點，因此在去年GTC大會意外缺席，不過隨著團隊持續朝多角化經營邁進，終於有志者事竟成卡位成功，而董事長陳瑞聰也直言，仁寶在明年輝達GTC活動中，「仁寶絕對不會被排除在外了」。展望後續發展，他說，團隊將持續布局伺服器事業，自己看好今年整體伺服器業務將有20%成長，旗下AI伺服器將聚焦企業市場，並以打進CSP業者為重要目標。

事實上，仁寶近2年已積極降低庫存、調整產能，並朝伺服器、汽車電子、手機穿戴裝置、智慧醫療和5G通訊等五大業務領域持續衝刺，且這個趨勢在現任董事長陳瑞聰正式接棒以後，也變得更加明顯，而對於此次成功入列，團隊也聲明，「伺服器團隊對能在今年3月聖約瑟舉行的GTC 2025上展示，感到非常高興，並將現場展示在AI、HPC和雲基礎設施方面的最新創新成果」。團隊喊話「我們正在將『尖端AI 驅動型計算解決方案』帶到這終極舞臺上！」吸引外界關注。

仁寶AI伺服器團隊。記者吳康瑋／攝影
仁寶AI伺服器團隊。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長陳瑞聰。記者吳康瑋／攝影

AI 仁寶 伺服器

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