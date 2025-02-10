SCFI運價指數下跌 分析師提醒運價未來下跌風險

SCFI指數截至上周為止，為1,896.65點，較前一周下跌7.2%，其中，美東線下跌4.9%，美西線下跌4.4%，歐洲線下跌15.9%；市場法人指出，運價後市近期觀察重點在於以哈停火談判進程，若進展順利，部分航商可能恢復船隻通行，可能進一步造成市場混亂及對運價帶來向下風險。

分析師表示，以色列與哈瑪斯第二階段停火談判已經展開，將討論雙方繼續交換被扣押人員、以軍全面撤離加薩地帶等事宜。近期觀察重點在於以哈停火談判進展，儘管目前多數航商仍傾向持續觀察，然若停火談判進展順利，部分航商可能恢復船隻通行，恐進一步造成市場混亂及對運價帶來向下風險。

展望2025年，研調機構預估，市場運力供給的年增幅度將由2024年的10.5%下滑至5.6%，需求則由3%下滑至2.5%，市場仍處於供過於求狀態，然供給壓力有望減輕。但運價走勢關鍵仍在於紅海危機的持續性，若紅海危機解除、航商不需繞道而行的情況下，將加重市場過剩運力的壓力，進而壓抑運價水準；反之，若紅海危機持續，則航商繞道將有利去化過剩運力，為運價走勢帶來支撐。