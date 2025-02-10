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台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

聯合報／ 記者簡永祥江睿智／台北報導
台積電將於美西時間十日在亞利桑那州廠區舉行為期兩天的董事會，成立卅七年來首次將董事會移至美國舉行，是否宣布在美國啟動新一輪投資案成為市場關注焦點。（路透）
台積電將於美西時間十日在亞利桑那州廠區舉行為期兩天的董事會，成立卅七年來首次將董事會移至美國舉行，是否宣布在美國啟動新一輪投資案成為市場關注焦點。（路透）

本周是我國和美國川普新政府經貿關係的關鍵周。台積電將於十一日（美國時間十日）首度在美國舉行董事會，市場關注台積電的擴廠布局。經濟部次長江文若明天率隊前往華府，與川普團隊成員溝通關稅在內的雙邊經貿議題，牽動川普本周是否宣布對台課徵對等關稅。

台積電將在美西時間十、十一日在台積電亞利桑那州廠區舉行為期兩天的董事會，這是台積電成立卅七年來首次將董事會移至美國舉行，會中除討論去年第四季配息、首季資本預算外，最關鍵的是因應川普新政的美台新投資案和高層人事異動。

為迎合美國總統川普多次表明要把更先進的晶片留在美國製造，甚至要對晶片加徵關稅，市場關注台積電是否在這次董事會宣布在美國啟動新一輪投資案，包括在亞利桑那州廠興建第四廠導入一點六奈米先進製程，以及屏東科學園區投資晶圓廠的美台新投資布局。

至於新一輪重大投資，市場人士研判，可能是明確訂出第三廠導入量產或採二奈米以下製程時間表，或是啟動第四廠投資計畫，也不排除在美興建首座先進封裝廠。

恐被美加稅 經部不預設立場

川普上周在華府與日本首相石破茂舉行會談，川普在會後記者會表示，可能在美東時間十或十一日宣布對部分國家開徵對等關稅，美媒報導，包括中國大陸、印度、台灣等都是潛在對象。

經濟部昨天表示，對此暫不預設立場，但江文若、產發署副署長陳佩利明天率隊前往華府，將與川普團隊溝通。

除了經濟部官員率團前進華府，台積電同時間則會在亞利桑那州舉行董事會，由於國發基金是台積電的主要股東，國發會主委劉鏡清也將以台積電董事的身分與會。

對於赴美舉行董事會，台積電多次強調公司的董事會本來就不是在固定地點召開，而是會在台灣及海外各營運據點舉行會議。之所以會到美國舉辦，主要是剛好美國新廠正式量產，為了讓董事會成員更加了解公司營運，才在美舉辦。

董事會赴美 被認與川普有關

台積電依慣例會選在每一季第二個月的第二個周二舉行，這次在美舉行的時間也依照此慣性操作。只是專程拉到美國舉行，外界普遍認為跟川普二點○有一定關係。

由於川普多次點名要對晶片課徵百分之百關稅，並且提高先進製程在美國生產，市場關切台積電是否藉機宣布新一輪在美國投資計畫。至於投資計畫如何讓川普滿意？應是台積電政府關係部門近期與白宮溝通的重點。台積電向來強調根留台灣，此次董事會也將討論在台擴廠計畫。

台積電 川普 美國

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