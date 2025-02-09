首批DeepSeek直接受惠台廠浮出檯面 仁寶大贏家 緯創也沾光

球PC龍頭聯想宣布結盟大陸AI新創DeepSeek，發表基於DeepSeek大模型的國產一體機解決方案，此外，聯想的人工智能體「小天」已接入DeepSeek，且正與DeepSeek探討更多深入合作可能，激勵聯想股價大漲，引爆新一波旋風，並順勢讓台灣首批DeepSeek直接受惠股浮出檯面，其中，仁寶（2324）是大贏家。

DeepSeek橫空出世轟動全球，法人看好，聯想與DeepSeek深度合作，將帶動聯想AI PC銷量大爆發，台廠當中，仁寶是聯想筆電最大代工夥伴，成為大贏家；緯創（3231）承接部份聯想訂單，同步沾光。

此前，即便DeepSeek火紅，台廠仍無供應鏈直接關係，僅間接受惠其他應用，屬於「想像題材」居多。隨著聯想與DeepSeek大結盟，仁寶、緯創身為聯想供應鏈重要夥伴，也將迎來大商機，成為DeepSeek橫空出世後，首度浮出檯面的台灣直接受惠廠。

聯想與DeepSeek深度合作，市場按讚，激勵聯想上周五在港股股價勁揚6.26%、收港幣12.22元，攀上近十年新高價，今年2月第一周即飆漲31.54%，為2009年5月8日當周強彈38.03%以來最強，金蛇年開春也大漲21.23%。

市場瘋狂追價，並帶動聯想拉出波段大漲幅，透露相關熱潮並非曇花一現。隨著聯想領頭衝，法人看好市場資金也將聚焦其相關供應鏈。

法人分析，DeepSeek出現之後，下游AI應用和商業化可望落地，聯想與DeepSeek深度合作，有助帶旺其AI PC銷量。

台灣代工廠當中，仁寶與聯想關係最緊密，目前仁寶在AI PC市場已處於領先地位。聯想董事長陳瑞聰之前表示，仁寶在AI PC已經成為業界第一。

仁寶目前與多家晶片廠商合作，由仁寶設計的AI PC市場占有率約60%到70%，由於近期開源模型DeepSeek的技術突破，有機會進一步降低邊緣端採用AI的成本，將推動AI PC的滲透率加速提升，有利仁寶PC出貨升溫。

緯創也承接部份聯想筆電代工訂單。緯創總經理林建勳看好，隨著Windows作業軟體升級，加上疫情前換機的消費者陸續換機，今年下半年有機會成長，而全年 AI PC 滲透率將達雙位數。

聯想此次是與其投資的沐曦股份聯合發布基於DeepSeek大模型的一體機解決方案，該方案以「聯想服務器／工作站+沐曦訓推一體GPU+自主算法」為核心架構，配合聯想AI force智能體開發平台，推出智能體一體機與訓推一體服務器雙產品形態，率先實現從千億參數大模型訓練到場景化推理落地的全鏈條覆蓋，為企業破解算力部署複雜、技術門檻高、安全可控難三大核心痛點提供新路徑。

目前用戶已能在聯想AI PC系列產品直接使用DeepSeek。以聯想YOGA Air 15 Aura AI元啟版為例，用戶可以一鍵喚醒個人智能體「小天」，在AI Space中點擊DeepSeek即可使用，體驗其在自然語言處理（NLP）、代碼生成與編程、數學推理及多模態處理等領域的尖端能力。聯想並透露，正與DeepSeek探討更多深入合作可能。