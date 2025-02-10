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DeepSeek 短空長多 邊緣AI、機器人蓄電
DeepSeek利空逐漸淡化，法人認為，DeepSeek對產業及資本市場的影響，屬於短空長多。從近期資金流向來看，市場可望轉而追逐邊緣人工智慧（AI）、資安、特殊應用IC（ASIC）、機器人等族群，投資人可趁市場動盪時逢低布局相關題材。
雖然DeepSeek橫空出世造成AI股一度重挫，但影響已逐步淡化，不論美股或台股都已持續消化利空。內外資法人評估，DeepSeek模型成本大幅下降，將推升AI普及率，刺激AI新應用及加速邊緣裝置AI應用普及，推升繪圖處理器（GPU）及ASIC等的AI相關總需求。因此，長期來看仍屬正向發展，將嘉惠台系供應鏈。
摩根士丹利證券（大摩）指出，DeepSeek將加速中國大陸AI運算硬體本土化，且半導體設備進口在去年12月創歷史新高，有利於今年中國大陸半導體廠資本支出增強。就相關台廠來看，聯發科（2454）、台積電及世芯-KY都將大幅受惠。
大摩對雲端AI的正向展望不變。另外，在市場修正時，大摩建議投資人可以從中挖掘投資機會，包括跌深的AI硬體股、邊緣AI及蘋概股、現金股利殖利率高的科技股等。
統一投顧董事長黎方國指出，蘋果財報不錯，可望激勵台股的蘋概股。另外，邊緣AI如AI智慧機及AI個人電腦（PC）也可望有表現機會。
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