台積電促陸廠「守新規」 不利接單
美國對大陸半導體製程管制擴大至16／14奈米以下等成熟製程之後，台積電（2330）日前發布BIS封裝廠白名單，要求大陸客戶使用美國批准「白名單」供應商提供的晶片封裝服務，否則台積電無法向他們出貨，業界譁然，預期將增添台積電後市變數與不確定性。
業界分析，白宮對大陸的半導體管制原以晶片製造為主，台積電更求謹慎，主動要大陸客戶必須使用美國批准「白名單」供應商提供的晶片封裝服務，否則不予出貨，這恐引發原本未採用在合規名單上封測廠的大陸客戶因一時間無法轉移封測訂單，瞬間無法再下單，進而侵蝕台積電訂單量，值得關注。針對相關議題，台積電先前已表態，該公司一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 ROG Keris II Ace三模電競滑鼠開箱！54克輕巧能幹 抓握順暢玩Game超溜
📢 日本旅遊身體不適怎麼辦？2款實用APP「線上看病」中文也OK
📢 iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言