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台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

飛1萬公里 台積電修一門政治學

經濟日報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電（2330）原訂去年12月為美國亞利桑那州第一座12吋晶圓廠舉行首批晶圓交貨儀式，後因川普勝選打亂規畫，凸顯地緣政治學是台積電一門重要課題。台積電改弦易轍，雖未聲張準備為川普量身打造盛大見證儀式，卻將專程飛越1萬1,155公里，將董事會拉到美國舉行，自然是與因應川普2.0有關。

台積電本次首度在美國舉行董事會後宣布的決策，全球關注，因牽動全球半導體版圖甚深，尤其川普在去年大選前已對台積電不友善，多次點名「台灣偷走美國多數晶片業務」。川普今年就任後，更直言要對台積電課徵100%關稅，不少調研機構都把川普列為今年全球半導體產業最大變數。

台積電有高達65%的比重是北美客戶，川普對台積電課徵100%關稅，無疑會打到美國自己的企業。

台積電 川普 美國

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