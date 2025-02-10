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台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

全球新布局？台積電在美開董事會 將爆大消息

經濟日報／ 記者簡永祥李孟珊／台北報導
台積電將在美國時間11、12日（台灣時間12、13日）首度在美國召開董事會。（路透）
台積電將在美國時間11、12日（台灣時間12、13日）首度在美國召開董事會。（路透）

台積電（2330）將在美國時間11、12日（台灣時間12、13日）首度在美國召開董事會。業界預期會中除討論去年第4季配息、今年首季資本預算之外，最關鍵的是因應地緣政治的全球新布局。

台積電現任董事包括董事長魏哲家、曾繁城、劉鏡清；獨董為彼得．邦菲、麥克．史賓林特、摩西．蓋弗瑞洛夫、拉斐爾．萊夫，以及美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉． 伯恩斯、前太陽石油執行長琳恩．埃爾森漢斯、林全等人，這些董事預料都將出席此次董事會。

這是台積電成立37年來，首次於美國舉行董事會，在美國總統川普大打關稅戰，地緣議題持續升溫之際，台積電首度在美舉行董事會，備受關注。

市場研判，應與台積電認同美國製造、以及擴大全球布局有關。

台積電強調，董事會本來就不是在固定地點召開，會在台灣及海外各營運據點舉行會議。

此次董事會首度在美舉辦，主要是美國新廠正式量產，為讓董事會成員了解公司營運。據悉，台積電已公告將於美國時間11日（台灣時間12日）舉行，但未公布詳細地點、時間與議程等資訊。

熟悉台積電董事會召開時程人士透露，台積電依慣例會選在每一季第二個月的第二個周二舉行，這次在美舉行的時間也依此慣性操作，只是專程拉到美國舉行，應是因應川普2.0所做的決定。

業界認為，這次董事會討論議案與過往類似，聚焦股利、季度資本預算、發債額度、重大投資及高階人事異動等事項。

即便此次董事會例行性議案並無特殊之處，業界預期，台積電可能因應川普多次點名要對台灣課徵100%關稅，並提高先進製程在美國生產，強化美國國防安全，化解白宮高關稅目標瞄準台灣的壓力，更有機會宣布新一輪在美國投資計畫。

台積電 川普 美國商務部

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