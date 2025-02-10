快訊

台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

聯想結盟DeepSeek…仁寶大贏家 緯創也沾光

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
聯想結盟大陸AI新創DeepSeek，台灣首批DeepSeek直接受惠股浮出檯面，其中，仁寶是大贏家。聯想／提供
聯想結盟大陸AI新創DeepSeek，台灣首批DeepSeek直接受惠股浮出檯面，其中，仁寶是大贏家。聯想／提供

全球PC龍頭聯想宣布結盟大陸AI新創DeepSeek，發表基於DeepSeek大模型的國產一體機解決方案，此外，聯想的人工智能體「小天」已接入DeepSeek，且正與DeepSeek探討更多深入合作可能，激勵聯想股價大漲，引爆新一波旋風，並順勢讓台灣首批DeepSeek直接受惠股浮出檯面，其中，仁寶（2324）是大贏家。

DeepSeek橫空出世轟動全球，法人看好，聯想與DeepSeek深度合作，將帶動聯想AI PC銷量大爆發，台廠當中，仁寶是聯想筆電最大代工夥伴，成為大贏家；緯創承接部分聯想訂單，同步沾光。

此前，即便DeepSeek火紅，台廠仍無供應鏈直接關係，僅間接受惠其他應用，屬於「想像題材」居多。隨著聯想與DeepSeek大結盟，仁寶、緯創身為聯想供應鏈重要夥伴，也將迎來大商機，成為DeepSeek橫空出世後，首度浮出檯面的台灣直接受惠廠。

聯想與DeepSeek深度合作，市場按讚，激勵聯想上周五在港股股價勁揚6.26%、收港幣12.22元，攀上近十年新高價，今年2月第一周即飆漲31.54%，為2009年5月8日當周強彈38.03%以來最強，金蛇年開春也大漲21.23%。

市場瘋狂追價，並帶動聯想拉出波段大漲幅，透露相關熱潮並非曇花一現。隨著聯想領頭衝，法人看好市場資金也將聚焦其相關供應鏈。

法人分析，DeepSeek出現之後，下游AI應用和商業化可望落地，聯想與DeepSeek深度合作，有助帶旺其AI PC銷量。台灣代工廠當中，仁寶與聯想關係最緊密，目前仁寶在AI PC市場已處於領先地位。聯想董事長陳瑞聰之前表示，仁寶在AI PC已經成為業界第一。

仁寶目前與多家晶片廠商合作，由仁寶設計的AI PC市場占有率約60%到70%，由於近期開源模型DeepSeek的技術突破，有機會進一步降低邊緣端採用AI的成本，將推動AI PC的滲透率加速提升，有利仁寶PC出貨升溫。

緯創也承接部分聯想筆電代工訂單。緯創總經理林建勳看好，隨著Windows作業軟體升級，加上疫情前換機的消費者陸續換機，今年下半年有機會成長，而全年AI PC滲透率將達雙位數。

AI 仁寶 聯想

延伸閱讀

中國官民力挺DeepSeek 工信部宣布「國家隊」全面接入

AI教母李飛飛挑戰DeepSeek？ 花不到50美元模型曝光

對弈西洋棋 DeepSeek靠「權謀」贏ChatGPT

助攻陸國產大模型 大陸三大電信商全面接入DeepSeek

相關新聞

台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

本周是我國和美國川普新政府經貿關係的關鍵周。台積電將於十一日（美國時間十日）首度在美國舉行董事會，市場關注台積電的擴廠布...

觀察站／台積先進製程赴美擋不住

地緣政治近年已成台積電關注的重要面向，本周台積電董事會將在距離台灣萬里之外的美國舉行，雖然日期與地點早在美國總統川普勝選...

全球新布局？台積電在美開董事會 將爆大消息

台積電將在美國時間11、12日（台灣時間12、13日）首度在美國召開董事會。業界預期會中除討論去年第4季配息、今年首季資...

輝達GTC大會3月登場 鴻海、仁寶等跨海大進擊

輝達年度盛會「GTC大會」將於美西時間3月17日至21日登場，鴻海集團、廣達集團、仁寶等逾十家重量級台廠跨海大進擊，凸顯...

飛1萬公里 台積電修一門政治學

台積電原訂去年12月為美國亞利桑那州第一座12吋晶圓廠舉行首批晶圓交貨儀式，後因川普勝選打亂規畫，凸顯地緣政治學是台積電...

台積電促陸廠「守新規」 不利接單

美國對大陸半導體製程管制擴大至16／14奈米以下等成熟製程之後，台積電日前發布BIS封裝廠白名單，要求大陸客戶使用美國批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。