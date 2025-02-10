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聯想結盟DeepSeek 威盛旗下威鋒營運進補

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯想身為中國大陸PC指標企業，採用大陸國產元件比重高，此次聯想攜手DeepSeek強勢出擊，法人看好台灣IC設計業當中，威盛（2388）集團旗下威鋒有望受惠。威鋒是聯想高速傳輸介面晶片供應商，隨AI大浪潮催動高速傳輸需求大增，帶旺高速傳輸需求同步激增，助攻威鋒營運。

業界分析，高速傳輸IC作為CPU、GPU及記憶體溝通橋樑，AI需求快速增長，傳輸資料量愈來愈大，市場對高速傳輸IC規格提升有顯著要求，迭代速度也有加劇的趨勢。

業界認為，威鋒USB 4晶片打入聯想供應鏈，隨著聯想與DeepSeek積極合作，且DeepSeek利於下游AI應用繁榮和商業化落地，正向看待AI PC有望帶動PC消費者再次換機，挹注聯想的後續的出貨量，其增幅空間可期，威鋒在此趨勢下也將跟著大幅受惠。

威鋒在高速傳輸介面晶片布局多年，去年推出USB 2.0 480Mbps HUB controller。據悉，威鋒的該產品在晶片尺寸（die size）、功耗表現都比對手好，以及因為是後進廠商，已把最新的USB協會規格都更新到新產品上，且與同業產品的相容性高，客戶不需要很大的改變就可以更改供應商，為未來的成長動能之一。

看待今年，威鋒曾說，2025年全球筆電出貨量估計約較2024年持平或微成長，即便該公司產品應用與筆電產業高度相關，但因USB 4滲透率逐年提升，對營運仍會有正面幫助。

晶片 聯想

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