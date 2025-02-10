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輝達GTC大會 900場演講帶出三趨勢
輝達GTC大會將於美西時間3月17日登場，業界預料，今年聚焦最先進的AI技術，包括GB200與GB300 AI伺服器、機器人與AI代理（AI Agent）等三大趨勢，涵蓋AI軟、硬體先進技術與應用。
輝達於官網上預告，今年GTC大會將有來自全球數千名開發人員、創新領袖與企業領導者齊聚一堂，體驗AI與加速運算如何協助人類解決最複雜的挑戰。
輝達執行長黃仁勳發表主題演講之外，還有超過900場精彩演講、300多場現場展示、技術實作訓練，以及無數的交流活動，是一年一度的AI盛會。
業界認為，硬體仍是今年GTC大會主軸，包括GB200與GB300 AI伺服器、AI機器人等都是亮點，有助催動供應鏈新一波動能。
尤其機器人更是焦點之一，黃仁勳先前曾預測，未來將有兩種AI機器人，分別為「理解物理世界的實體機器人」及「理解資訊世界的資訊機器人」，這兩者將成為全球產業發展的基礎。
另一方面，生成式AI的發展，已經從目前「一問一答」發展到替人類執行許多事情，AI代理也是業界一大新趨勢，其最大的不同在於能夠感知周圍環境，並根據獲得的資訊採取相應行動與決策。
黃仁勳認為，AI代理將成為下一個機器人產業，並有數兆美元的潛力。目前AI代理已應用在智慧工廠，透過輝達的數位孿生技術，可模擬複製工廠運作，優化生產流程，提高效率。
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