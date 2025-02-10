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輝達GTC大會 四大台廠列鑽石級贊助商

經濟日報／ 記者劉芳妙蕭君暉／台北報導

今年輝達GTC大會當中，鴻海（2317）、華碩、台達電與廣達集團旗下雲達均入列最高等級的「鑽石級」贊助商，透露四家台廠與輝達的密切合作關係。

今年GTC大會包括鴻海與台達電等均擴大參展攤位，畢竟目前能帶動科技產業業績快速增長的只有AI相關產品，而輝達又是AI產業的領頭羊，若能在GTC大會展示完整的AI相關產品，不僅是展示先進技術，也能獲得更多訂單，推升業績。

例如台達電的電源及散熱不只做輝達的生意，整個AI生態系包括緯創、鴻海、廣達、華碩、英業達、廣達等系統廠都可能採用台達電源解決方案，商機龐大。

受惠AI資料中心算力提升，帶動電源規格、用量及相關零組件需求成長，法人看好，隨著PSU／BBU／超級電容等相關產品陸續放量，台達電高毛利產品營收占比可望由2023年的39%，提升到2025年的50%。

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