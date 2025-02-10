輝達GTC大會3月登場 鴻海、仁寶等跨海大進擊
輝達年度盛會「GTC大會」將於美西時間3月17日至21日登場，鴻海集團、廣達集團、仁寶等逾十家重量級台廠跨海大進擊，凸顯與輝達的好關係。其中，鴻海（2317）可望由董事長劉揚偉帶隊出征；仁寶更是首度獲邀參與，引爆話題，並展示揮軍AI伺服器雄心。
參與今年GTC大會的重量級台廠包括鴻海集團（工業富聯、鴻騰精密、鴻佰科技）、廣達集團（雲達與達明）、仁寶、緯創、緯穎、英業達、台達電、華碩、和碩、微星、技嘉、研華與新漢等，橫跨伺服器代工、品牌、關鍵零組件、邊緣運算應用等領域。
GTC大會是輝達年度大戲，去年GTC大會上，輝達執行長黃仁勳揭露Blackwell架構等新品，並在專講最後壓軸端出機器人大秀，話題延燒一整年不墜。
鴻海去年GTC大會以鴻佰科技名義參與，今年提升到鴻海集團層次，由母公司鴻海領軍，帶領旗下各子公司出擊，劉揚偉今年將再度出席，展現鞏固AI伺服器龍頭地位的決心。
今年鴻海集團將展示先進的AI技術、智慧製造、數位孿生（Digital Twins）、GB200伺服器，以及由AI驅動的照護機器人等，工業富聯董事長鄭弘孟將參與下世代的AI即實體AI論壇，探討實體AI如何帶領工業數位化進入下一個新時代。
仁寶今年首度參與GTC，董事長陳瑞聰公開宣示，仁寶在PC、智慧裝置都有相當好的基礎，未來兩年會在AI伺服器領域看到不錯的成績，不會讓大家失望，輝達今年GTC大會「絕對不會缺席」。
廣達由執行副總暨雲達總經理楊麒令領軍，緯創由總經理林建勳帶隊。市場預料，今年代工廠都將展出最新的AI伺服器及先進冷卻解決方案，大秀肌肉。英業達今年參展攤位緊鄰輝達，除與輝達合作的AI伺服器，也將展出AI筆電、元宇宙及物聯網等相關產品。
台達電今年仍是唯一參加GTC大會的電源廠，董事長鄭平有望親自率隊參展，且GTC參展攤位較去年倍增。
鄭平日前表示，今年營運目標持續成長，其中AI是非常大的主題。台達電整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，從電網一路做到晶片，提供全系列AI電源全方位整合方案，成為輝達新晶片電源廠大贏家，通吃輝達新推出殺手級AI晶片架構Blackwell系列B100、B200、GB200晶片訂單。
華碩因應生成式AI日益增長的需求，去年在GTC推出採用來自輝達最新技術，包括B200、GB200和H200等，以提供最佳化的AI伺服器解決方案，滿足更多跨產業AI應用。
和碩去年在GTC上展示AI伺服器、GenAI平台及如何運用AI協助生產製造等解決方案，尤其GB200方面，和碩目前積極開發的GB200 NVL36是一個多節點、液冷、機櫃級平台，專用於處理計算密集型工作負載。
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