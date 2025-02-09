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30年前傳產最紅…企業如何長久不衰？張忠謀曾提長期成功9原則

商業周刊／ 撰文者：黃齊元（老總的兩岸手札）
圖為新竹台積電創新博物館內，播放創始人張忠謀畫面。 法新社
圖為新竹台積電創新博物館內，播放創始人張忠謀畫面。 法新社

摘要

1.農曆春節年假期間，中國新創公司推出的生成式AI DeepSeek震驚全球，讓歐美科技股暴跌，提醒我們沒有企業能永遠居於領導地位。

2.台積電雖仍是台灣龍頭，但不能認為永遠不會改變。看韓國三星被SK海力士、現代趕上的案例，就知企業必須居安思危。

3.張忠謀曾提出打造世界級企業的9個條件，值得想長期成功的企業參考。

過去蘋果一枝獨秀，近來轉而聚焦在輝達和黃仁勳，但過年期間中國生成式AI DeepSeek推出，輝達股價遭受重挫。

回顧歷史就知道，沒有企業可以永遠位居龍頭寶座，例如兩家美國明星股——波音和英特爾，近期的表現一蹋糊塗，英特爾市值剩不到1000億美金，傳聞已成為被購併的對象。

再來看台灣，30年前最紅的企業都是傳產，像是台塑四寶及中鋼，但台塑四寶卻包辦2024年市值下跌前10名，近期中鋼股價甚至跌破20元。現在台灣市值前10大的企業，全是科技及金融業。

南韓企業也一樣，10年前三星的地位如同台積電，但寬頻記憶體HBM發展被第二大競爭對手SK海力士追上，營業利益也被現代汽車集團超越，明星形象如今已經退色。

從現在情況來看，台積電應該還會有好幾年的榮景，但如果我們認為這永遠不會改變，那可能會大錯特錯！

此外，雖然台灣經濟在所有亞洲國家中表現很好，但多是靠高科技產業支撐起來的，財富整體並沒有平均分配。台積電好，並不代表台灣都好。

一個企業要如何才能夠長久不墜，並且越來越強大呢？我們可以參考台積電案例。張忠謀在2007年提出打造世界級企業的9個關鍵條件，這些條件成為企業長期成功核心指導原則：

1.符合世界主流價值觀。

2.持續創新。

3.持續成長。

4.位居行業領導地位。

5.回報股東。

6.尊重智慧財產權。

7.為學習型組織。

8.全球化發展。

9.具有世界影響力。

不少台灣企業都符合以上條件，唯有3點是台積電所獨有，即符合世界價值觀、全球化發展、具有世界影響力。太多台灣企業在本土市場表現卓越，然而進入世界舞台便無法發揮實力。

以往我們說「富不過3代」，但現在應該改為「富不過3年」，居安思危，勝不驕、敗不餒，才是正確的心態！

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文環境變太快，企業如何長久不衰？張忠謀曾提的9個長期成功原則

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台積電 張忠謀

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