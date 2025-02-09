美擬對台晶片徵關稅 前台積電研發處長：2國企業恐受影響

美國可能對台灣製造的半導體產品徵收關稅，前台積電研發處長暨前英特爾資深技術顧問楊光磊接受中央社訪問表示，若關稅政策實施，將對台美兩國企業造成影響。台灣應積極國際合作與創新發展，強化與美國產業互補與合作，以實現雙贏局面。

近期美國總統川普用關稅戰瞄準台灣經濟命脈半導體產業，提議對台灣製造的半導體產品徵收關稅。川普7日表示，本週可能宣布對等關稅措施，市場預測可能目標包括台灣等貿易夥伴，引發各界關注。

楊光磊指出，台灣在美國半導體市場中的占有率極高，任何供應中斷都可能導致晶片價格大幅上漲。川普提案突顯出台灣在全球半導體市場中的重要地位，但也令人憂心，若關稅政策實施，將對台美兩國的企業造成影響。

面對川普提議的關稅挑戰，楊光磊認為，台灣此時應該將目光放遠，思考如何在台灣半導體製造的優勢上，攜手美國創新及軟體應用領域的強項，彼此合作創造雙贏，因為台灣可以協助美國再次強大（Taiwancan make America great again）。

楊光磊表示，回顧過去30年，台美在半導體及高科技產業的長期合作基礎深厚，且互信堅固。事實上，美國是全球最早發展半導體基礎建設的國家，台灣在政府的積極支持下，透過引進美國的半導體技術，開啟了半導體產業的黃金時代。

隨著技術的引進、人才培育與自主創新，台灣逐漸建立起強大的半導體製造基礎，並且在全球半導體市場中佔據領先地位。台積電不僅成為全球最重要的晶圓代工廠之一，還引領著全球電子產業供應鏈，拓展國際市場。楊光磊指出，這一成功，既依賴於台灣在半導體技術上的持續投入，也得益於與美國企業的深厚合作關係。

楊光磊說，隨著全球政治經濟的變動，美國近年來面臨製造業下滑以及隨之而來的裁員問題，這些現象凸顯了美國工業面臨的深層挑戰，也成為2024年總統大選中的核心議題之一，並成為這次徵稅政策的背後動機。

他表示，若川普政府提出的關稅計劃付諸實行，台灣企業將面臨顯著的成本上升，可能導致美國市場的晶片價格大幅上漲，從而削弱台灣廠商在美國的競爭力，並為三星（Samsung）、中國等競爭對手提供了搶奪市場分額的機會。

楊光磊指出，如何重振美國經濟，已成為川普政府上台後首要且最重要的課題。在這樣的背景下，台灣需要重新思考自身在全球半導體市場中的角色，應積極尋求與美國合作，共同應對全球科技競爭的挑戰。

楊光磊進一步表示，台灣可以技轉一些技術到美國，並分享過去30年來在半導體製造的經驗，以美國為主力、台灣為助力；雙方共同發展的領域，包括半導體製造AI化、智慧製造、國防軍事等利基市場領域。美國慢慢擴充製造的能力，台灣亦藉由保有與美國的互利關係維持全球優勢。

他指出，聯電與美國英特爾（Intel）合作，是一個典型的台美合作雙贏模式。聯電是全球領先的半導體製造商之一，2024年與英特爾展開12奈米技術合作，開發12奈米製程平台，結合英特爾位於美國的大規模製造產能，與聯電在成熟製程上的豐富晶圓代工經驗。

楊光磊說，這一合作不僅幫助英特爾優化晶片製程技術，聯電則從中取得12奈米產能供應，加速技術發展時程，為後來的全球競爭取得優勢。這種互利共贏的合作模式，不僅使兩家公司受益，也為全球半導體產業帶來了更多的創新動力。

楊光磊表示，不只是半導體產業，在其他行業也有類似的雙贏合作案例。例如，日本第2大車廠HONDA的Accord車系便是另一個跨國合作的成功範例。該車系於1976年首次推出時，只在日本生產，但從第2代開始，HONDA便決定在美國設立工廠，並開始在美國製造和銷售。

他指出，這一決策不僅降低了生產成本，還促進了當地就業，並使HONDA成功打入美國市場。這種跨國合作不僅幫助HONDA擴大了市場分額，也促進美國汽車產業的發展，最終實現雙方互利共贏。

楊光磊說，面對川普政府可能實施的關稅政策，「贏家通吃」的競爭方式已逐漸過時，台灣應該轉向積極的國際合作與創新發展策略。透過強化與美國的產業互補與合作，台灣不僅能保持全球半導體市場的競爭優勢，還能進一步加深與美國的長期合作夥伴關係，實現更為穩固的雙贏局面。