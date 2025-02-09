台積電對陸廠發限制令 日月光、矽格將迎轉單
應美國商務部工業安全局（BIS）要求，台積電向眾多大陸IC設計廠發出限制令，若大陸IC設計廠開發的16奈米以下產品未在BIS封裝廠白名單封裝，台積電（2330）將不會接單及出貨。法人指出，日月光投控、矽格將有望受惠，大陸封測廠家落後主流梯隊也幾成定局。
法人指出，目前出口到大陸晶片多由大陸封測廠承接，不過在美國商務部祭出新一輪管制後，未來就連出口到大陸的晶片封測訂單亦可望由台灣廠商承接。
台積電回應，公司一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。
據BIS最新釋出的24家半導體委外封測廠（OSAT）白名單，有台灣廠商台積電、聯電、日月光投控、力成、矽格、欣銓及其下的全智科技、微矽電子，以及由漢民集團及欣銓共同注資的瑞峰半導體，外商有英特爾、三星、格羅方德、Amkor、馬來西亞封測廠KESM等。
業界分析，美國祭出眾多半導體限制，主要是要抑制大陸AI及高速運算發展能力，最初是針對先進製程設備對陸出口管制，再來將數家大陸IC設計廠列入出口管制清單，嚴格管制委外生產晶片用途，隨AI及高速運算發展進入到大量採用先進封裝階段，美國祭出24家OSAT廠白名單，是限制先進封裝採用。
台積配合美國新禁令下，未在美國商務部白名單中的中國封測廠長電、通富微電等後續接單，甚至是製程升級都可能遭受影響，在白名單中的日月光投控、矽格等封測廠將有望迎來轉單。
延伸閱讀
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 ROG Keris II Ace三模電競滑鼠開箱！54克輕巧能幹 抓握順暢玩Game超溜
📢 日本旅遊身體不適怎麼辦？2款實用APP「線上看病」中文也OK
📢 iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言