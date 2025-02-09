日產、本田合併破局 鴻海、雷諾傳重談日產股權交易

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
鴻海集團。 路透
鴻海集團。 路透

在日產汽車和本田汽車合併協商破局之後，雷諾汽車（Renault）傳出已經與鴻海（2317）重啟出售日產持股的談判。

英國金融時報報導，知情人士透露，雷諾決定展開行動，自行尋求更多新的投資人，主要是擔心公司所擁有的日產股權，會因為日產找不到新夥伴，最後落得價值大減。據說，雷諾探詢的可能投資者將擴及全球的大型科技公司，包括蘋果公司在內。

雷諾2023年重新調整當時與日產的25年聯盟關係，減少對日產持股。目前雷諾持有日產36%的股權，其中的18.7%以一個法國信託方式持有，而雷諾現在想要賣掉這一部分。

鴻海電動車部門策略長關潤與一位曾經在日產擔任高階主管的人士，去年12月曾與雷諾執行長梅奧（Luca De Meo）會晤，討論收購目前以信託方式持有的日產股權。不料雙方的接洽，引發日產內部慌張，急著跟對手本田談合併，但上周傳出日產與本田的合併協商已破局。

熟悉洽談內容的一位人士說：「沒必要防著鴻海，他們至少應該考慮一下（讓鴻海成為可能的夥伴）。」鴻海沒有立即回應金融時報的置評請求，日產則是拒絕評論。

根據雷諾與日產的約定，即便雷諾賣掉日產持股，日產仍有權拒絕，所以只要日產不點頭，雷諾的日產股權交易就很難成功。一位了解交易協商的消息來源透露，雷諾想主動出擊，不過尚難決定是賣股拿回現金，還是繼續維持和日產的關係。

本田 鴻海

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