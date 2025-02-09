收審查費恐導致產品漲價？ NCC：不影響國內市價

中央社／ 台北8日電

民眾網購國外自用2部以下手機、藍牙耳機等第二級電信管制射頻器材進口，NCC在2月起新增每案收審查費新台幣750元，外界關注是否導致3C產品漲價。NCC表示，國內銷售業者是憑審驗證明大量進口產品，非以自用名義，因此不用繳納審查費，不會影響國內市場價格。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月對外預告電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元，此案今年2月5日正式生效。不過，原本民眾網購自用2部以下設備不用收取費用，近期因反映行政成本開始收取750元，掀起討論。

NCC今天晚間在臉書發布問答集回應外界質疑，外界擔憂NCC收取「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，是否影響國內3C產品漲價。

NCC指出，國內銷售業者是憑審驗證明大量進口低功率射頻器材或無線電信終端設備，並非以供自用名義進口，因此無須繳納「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，不會影響國內市場販賣價格。

有民眾認為，網購進口自用的第二級電信管制射頻器材如藍牙耳機、無線滑鼠、無線鍵盤等價格可能在1000元以下，但卻需收取審查費750元，並不合理。

NCC指出，收取審查費是因為需投入許多人力及資訊系統資源，審查進口貨品的發射頻段及發射功率是否符合台灣規定，NCC審查行政成本與進口貨品價值無關，因此都收取審查費750元。

外界關注為何「自行攜帶」與「郵寄」有不同待遇，還是郵寄的設備比較可能影響電波秩序。

NCC解釋，考量許多民眾隨身攜帶智慧型手機、藍牙耳機等低功率射頻器材或無線電信終端設備，若要求民眾入境前須經NCC當場審查隨身所攜帶的器材是否符合台灣規定，將嚴重影響民眾入境時間，且實務上無法要求民眾入境時現場提供產品規格型錄，因此在民眾入境時間及實務法規可執行方式等因素考量下，僅要求入境民眾自行切結，無須現場經NCC審查自行攜帶的射頻器材規格。

不過，NCC強調，不管是用郵寄或者自行攜入器材，若產生頻率干擾，NCC如果接到民眾申訴，都會處理。

NCC 網購 藍牙耳機

延伸閱讀

國外買藍芽商品多付750 黃國昌：NCC幹起有牌的流氓

新增審查費引關注 NCC：國內產品維修換新品免繳

無線3C產品進海關要繳750元審查費惹民怨 藍委轟搶錢

從國外買3C產品要繳審查費 王鴻薇：NCC如土匪搶錢

相關新聞

廣達1月營收1,425億 寫同期新猷…評估美加徵關稅：影響不大

廣達昨（8）日公布1月合併營收1,425.6億元，月增3%、年增95.5%，歷年同期新高，已經連續九個月營收突破千億元，...

束崇萬 以「台灣製造」行銷全球

世界棒球經典賽（ＷＢＣ）資格賽即將登場，回顧去年十二強經典賽，幫助中華隊決戰擊敗日本，勇奪冠軍的投手林昱珉暴紅，他過去在...

日產、本田合併破局 鴻海、雷諾傳重談日產股權交易

在日產汽車和本田汽車合併協商破局之後，雷諾汽車（Renault）傳出已經與鴻海重啟出售日產持股的談判。

鈊象1月單月每股盈餘3.4元

遊戲開發商鈊象昨（8）日公告今年1月自結損益，稅前盈餘9.59億元，每股稅前盈餘3.4元。法人指出，鈊象今年1月營收17...

欣興1月營收月增1.9% 後市向上

載板龍頭欣興昨（8）日公告今年1月營收94.94億元，月增1.9%、年增3%。法人看好，欣興今年業績有望受惠美系客戶新一...

台積電對陸廠發限制令 日月光、矽格將迎轉單

應美國商務部工業安全局（BIS）要求，台積電向眾多大陸IC設計廠發出限制令，若大陸IC設計廠開發的16奈米以下產品未在B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。