廣達1月營收1,425億 寫同期新猷…評估美加徵關稅：影響不大

廣達（2382）昨（8）日公布1月合併營收1,425.6億元，月增3%、年增95.5%，歷年同期新高，已經連續九個月營收突破千億元，主要受惠於人工智慧（AI）伺服器需求暢旺。

廣達表示，第1季為傳統筆電出貨淡季，加上工作天數較少，本月筆電出貨量約280萬台，月減150萬台，亦較去年同期的290萬台略減。1月營收表現良好，主要是受惠通用伺服器動能強勁，自從去年第4季起延續至今年元月。

此外，由於今年農曆新年較早，部分客戶提前拉貨，亦推升通用伺服器業績表現。

在AI伺服器方面，出貨配合客戶時程，目前市場對GB200伺服器關注度較高，隨供應鏈良率問題解決，廣達預期第1季GB200出貨將高於去年第4季。

對於今年景氣，董事長林百里在1月2日出席尾牙旺年會時強調，AI大潮浪起，廣達乘浪而上，辛苦研發的AI超級電腦今年就要產出，廣達將會「全壘打」，今年會是高成長的一年。

整體來說，廣達預計2025年AI伺服器業務將挹注業績增長動能，隨著供應鏈各環節產能逐步提升而同步增加，全年營收成長目標不變。

細部分析，廣達研判AI伺服器營收今年有三位數年增率，雲端業務占比將從目前超過50%提升至70%；筆電業務占比將降至20%以下；汽車電子維持個位數成長。廣達現在及未來都將專注AI業務發展。

另外，論及美國總統川普加徵關稅問題，廣達回應，伺服器最早在2018年即被課稅，伺服器相關產能擴充包括台灣、泰國、德國等地，且在美國也有兩個廠可因應，關稅對廣達伺服器出貨影響不大。

廣達並補充，旗下墨西哥廠主要生產車用元件，廣達出貨元件給原廠後，原廠再組裝成整車出貨至美國，需先釐清川普的關稅如何課徵，需持續觀察。