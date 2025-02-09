鈊象1月單月每股盈餘3.4元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

遊戲開發商鈊象（3293）昨（8）日公告今年1月自結損益，稅前盈餘9.59億元，每股稅前盈餘3.4元。法人指出，鈊象今年1月營收17.5億元，歷史新高，月增2.3%、年增33.5%，主要是農曆春節假期博弈、棋盤、麻將類遊戲需求強勁，加上旗下六大遊戲平台皆以此類遊戲為主，玩家活躍度提升，推動營收表現亮眼。

值得注意的是，法人點出，鈊象海外營收約占八成，多以美元計價，匯率波動對鈊象獲利影響大，隨新台幣從2024年第4季以來走貶趨勢，對鈊象獲利會有正面幫助。

鈊象說明，今年元月網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機在營收占比為34%、63%及3%。展望後市，將持續深耕遊戲市場，透過優化產品內容與行銷策略提升玩家留存與付費率。

在營運策略上，鈊象正積極申請英國線上博弈執照，今年有望到手，擴大歐洲市場布局，增添營運動能，今年營運在其他海外市場穩健成長下，業績可望優於去年。

針對海外市場拓展，董事長李柯柱先前強調，已陸續獲得瑞典與希臘線上博弈執照，正在強化歐洲整體市場線上博弈布局。

營收 鈊象

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