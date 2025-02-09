台積電11日在美舉行董事會 國發會主委劉鏡清將參加

晶圓代工廠台積電（2330）預計2月11日（美國時間10日）在美國舉行例行董事會，國發會主委、同時身兼台積電董事的劉鏡清，昨（8）日啟程赴美參加台積電董事會，但考量立法院開議在即，此行沒有安排其他公務行程，台積電董事會行程結束即返台。

台積電成立37年來，例行董事會首度移師美國召開，外界預期此次董事會也會檢視美國亞利桑那州廠建廠進度。不過，近期美國總統川普釋出可能對晶片開徵關稅，市場認為將牽動台積電在美布局態度。

國發會表示，目前劉主委沒有預先設定要表達什麼意見，以董事會議程為主；台積電官網則指出，目前十位董事成員中，有七位獨立董事，其中二位為女性。

其中，具中華民國籍者有四位，包括：魏哲家（董事長暨總裁）、曾繁城（台積電榮譽副董事長）、劉鏡清（國發會主委）、林全（前行政院院長、東洋董座）。另五位獨立董事為美國籍。

行政院國發基金是台積電第一大股東。