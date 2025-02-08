快訊

川普要課100％晶片關稅 謝金河：台積電可做2件事釋善意

大S頭七邱瓈寬現身弔唁 雙方最後對話內容曝光

西洋棋大戰DeepSeek靠「陰險這招」贏ChatGPT 大師吐槽：要重新嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普要課100％晶片關稅 謝金河：台積電可做2件事釋善意

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
川普上任至今短短20天，不斷推出兌現競選政見的政策，下一波關稅措施是課徵100％晶片關稅，對台積電針對性極強。圖／聯合報系資料照
川普上任至今短短20天，不斷推出兌現競選政見的政策，下一波關稅措施是課徵100％晶片關稅，對台積電針對性極強。圖／聯合報系資料照

美國總統川普揚言2月18日課徵100％晶片關稅，財信傳媒董事長謝金河認為，全世界沒有第二家業者能取代台積電，台積電可以把100％的關稅反應在美國科技大廠身上，但川普要的是台積電增加在美投資，他建議台積電要對美國政府釋出善意，並且認為台灣政府不必扮演什麼角色。

川普上任至今短短20天，不斷推出兌現競選政見的政策，下一波關稅措施是課徵100％晶片關稅，對台積電針對性極強。

謝金河8日出席2025台美亞洲新供應鏈商機交流論壇受訪時表示，川普是拿關稅作為談判過程的手段，若對台積電課徵100％的晶片關稅，台積電有非常卓越的轉嫁能力，可以100％反應到美國科技大廠身上，他認為100％晶片關稅成真的機會不大，川普實際上是希望台積電增加在美國的投資。

謝金河建議台積電先對川普釋出善意，趁著2月中旬台積電海外董事會，主動邀請川普參觀台積電亞利桑那廠，告訴川普，亞利桑那廠是因應川普的邀請才去建廠，現在開始生產高階晶片，可順理成章請川普驗收投資成果。

其次，台積電應該要先做好準備，也許要有進一步加碼投資美國的規劃，日本軟銀首席執行官孫正義早已向川普承諾4年投資美國1000億美元，謝金河建議台積電可以比照辦理，因為台積電加強投資美國已是無法改變的趨勢，若能主動宣布，可讓川普感受台積電的誠意。

至於政府可以居中扮演什麼角色？謝金河認為，這件事情台積電去談判就可以，台灣政府其實不必扮演什麼角色，目前看來，「川普政府會主動找你，但你主動找他是沒用的。」

財信傳媒董事長謝金河說，台積電可主動對川普釋出善意，帶他參觀台積電亞利桑那廠、比照日本軟銀增加在美投資。圖／聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河說，台積電可主動對川普釋出善意，帶他參觀台積電亞利桑那廠、比照日本軟銀增加在美投資。圖／聯合報系資料照片

台積電 川普 美國 謝金河 關稅

延伸閱讀

川普掀貿易戰2.0 經長：續強化台美互惠互信供應鏈

川普恐對台灣晶片課100%關稅 郭智輝曝經部仍有底牌：規劃赴美溝通

石破茂赴美會談川普大秀「關懷」 罕見對媒體公開逾20分鐘

與大陸有關？日相去年會談遭拒原因曝 今川普政府態度轉迎石破茂

相關新聞

川普要課100％晶片關稅 謝金河：台積電可做2件事釋善意

美國總統川普揚言2月18日課徵100％晶片關稅，財信傳媒董事長謝金河認為，全世界沒有第二家業者能取代台積電，台積電可以把...

深化台波科技合作 吳誠文邀波蘭台北辦事處交流

為深化台灣和波蘭的科技合作，國科會主委吳誠文於本月5日邀請波蘭台北辦事處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）餐...

台積電首季董事會將在美登場 國發會主委劉鏡清8日啟程

晶圓代工廠台積電預計2月10日在美國舉行例行董事會，國發會主委、同時身兼台積電董事的劉鏡清8日啟程赴美參加台積電董事會，...

從國外買3C產品要繳審查費 王鴻薇：NCC如土匪搶錢

國家通訊傳播委員會（NCC）3日公告修正「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」及「電信管理業務規費收費標準」第1...

支援AI 蘋果新SE最快下周發表

蘋果計畫在未來幾天公布新款iPhone SE，希望透過新版平價機型來刺激銷售，並吸引使用Android手機用戶。

英業達績優 攀同期高點

代工廠英業達昨（7）日公告1月營收458.42億元，雖受農曆春節因素、工作天數減少的淡季效應影響，月減36.6%，但受惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。