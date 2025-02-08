川普要課100％晶片關稅 謝金河：台積電可做2件事釋善意

美國總統川普揚言2月18日課徵100％晶片關稅，財信傳媒董事長謝金河認為，全世界沒有第二家業者能取代台積電，台積電可以把100％的關稅反應在美國科技大廠身上，但川普要的是台積電增加在美投資，他建議台積電要對美國政府釋出善意，並且認為台灣政府不必扮演什麼角色。

川普上任至今短短20天，不斷推出兌現競選政見的政策，下一波關稅措施是課徵100％晶片關稅，對台積電針對性極強。

謝金河8日出席2025台美亞洲新供應鏈商機交流論壇受訪時表示，川普是拿關稅作為談判過程的手段，若對台積電課徵100％的晶片關稅，台積電有非常卓越的轉嫁能力，可以100％反應到美國科技大廠身上，他認為100％晶片關稅成真的機會不大，川普實際上是希望台積電增加在美國的投資。

謝金河建議台積電先對川普釋出善意，趁著2月中旬台積電海外董事會，主動邀請川普參觀台積電亞利桑那廠，告訴川普，亞利桑那廠是因應川普的邀請才去建廠，現在開始生產高階晶片，可順理成章請川普驗收投資成果。

其次，台積電應該要先做好準備，也許要有進一步加碼投資美國的規劃，日本軟銀首席執行官孫正義早已向川普承諾4年投資美國1000億美元，謝金河建議台積電可以比照辦理，因為台積電加強投資美國已是無法改變的趨勢，若能主動宣布，可讓川普感受台積電的誠意。

至於政府可以居中扮演什麼角色？謝金河認為，這件事情台積電去談判就可以，台灣政府其實不必扮演什麼角色，目前看來，「川普政府會主動找你，但你主動找他是沒用的。」