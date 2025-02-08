聽新聞
0:00 / 0:00
川普要課100％晶片關稅 謝金河：台積電可做2件事釋善意
美國總統川普揚言2月18日課徵100％晶片關稅，財信傳媒董事長謝金河認為，全世界沒有第二家業者能取代台積電，台積電可以把100％的關稅反應在美國科技大廠身上，但川普要的是台積電增加在美投資，他建議台積電要對美國政府釋出善意，並且認為台灣政府不必扮演什麼角色。
川普上任至今短短20天，不斷推出兌現競選政見的政策，下一波關稅措施是課徵100％晶片關稅，對台積電針對性極強。
謝金河8日出席2025台美亞洲新供應鏈商機交流論壇受訪時表示，川普是拿關稅作為談判過程的手段，若對台積電課徵100％的晶片關稅，台積電有非常卓越的轉嫁能力，可以100％反應到美國科技大廠身上，他認為100％晶片關稅成真的機會不大，川普實際上是希望台積電增加在美國的投資。
謝金河建議台積電先對川普釋出善意，趁著2月中旬台積電海外董事會，主動邀請川普參觀台積電亞利桑那廠，告訴川普，亞利桑那廠是因應川普的邀請才去建廠，現在開始生產高階晶片，可順理成章請川普驗收投資成果。
其次，台積電應該要先做好準備，也許要有進一步加碼投資美國的規劃，日本軟銀首席執行官孫正義早已向川普承諾4年投資美國1000億美元，謝金河建議台積電可以比照辦理，因為台積電加強投資美國已是無法改變的趨勢，若能主動宣布，可讓川普感受台積電的誠意。
至於政府可以居中扮演什麼角色？謝金河認為，這件事情台積電去談判就可以，台灣政府其實不必扮演什麼角色，目前看來，「川普政府會主動找你，但你主動找他是沒用的。」
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 ROG Keris II Ace三模電競滑鼠開箱！54克輕巧能幹 抓握順暢玩Game超溜
📢 日本旅遊身體不適怎麼辦？2款實用APP「線上看病」中文也OK
📢 iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言