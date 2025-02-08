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廣達營收／1月1425.6 億元、年月雙增 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司於8日公布1月合併營收1425.6億元，月增3%、年增95.5%，淡季不淡，且創下歷史同期新高，繳出亮麗表現。而廣達董事長林百里日前也在旺年會中，以「廣達又第一啦！」為同仁們加油打氣，展望2025年市場表現，他透露，2025年是一個「禧年」、而他認為市場還有很多的機會，看好廣達後續表現。

據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia)去年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下不小的訂單。針對明年AI的表現，林百里直言，AI在這兩年迎來了大潮，除了自己下了一些指導棋，最重要的還熱有同仁們不斷努力付出的心血，而2025年是一個「禧」年，他也宣布旗下「AI超級電腦」，將在今年正式出產，預期將帶領廣達明年業績再創高峰。

回顧旺年會現場的盛況，林百里登台拿起麥克風後，便開心向台下與會的同仁打氣，並於致詞時表示「大家新年好，新年快樂，祝福大家事事如意，謝謝各位去年辛苦為公司打拼」，並大聲高呼三次的「廣達又第一啦！」他直言，這都是大家的功勞，所以自己一定要趁這個機會，在現場跟大家講這個好消息。而2025年是一個「禧年」、今天廣達旺年會作為禧年的開始，自己也要趁機跟大家重申「台廠還有很多的機會！」

林百里指出，廣達去年在各項表現上拿下了全壘打，而自己認為2025年會是一個高成長的一年，他坦言，我們自從2016年就已經開始研發AI，至今已經過了8個年頭，我們並非是因為跟風才投入研發的，而是經過仔細的評估，而他認為，今年公司還會有大成長，他重申「天下的廣達，廣達的天下」，並希望大家在2025年在行銷、研發等方面，都可以同樣的努力。

AI 廣達 林百里

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