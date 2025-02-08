深化台波科技合作 吳誠文邀波蘭台北辦事處交流

為深化台灣和波蘭的科技合作，國科會主委吳誠文於本月5日邀請波蘭台北辦事處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）餐敘，雙方針對台波雙邊科技及產業合作的方向進行交流，盼能共創高科技產業新契機。

吳誠文於臉書發文說，自己去年3月還任職南台科大校長時，就曾經邀請高則叡到南台科大進行演講，分享波蘭深厚的歷史文化與近年的蓬勃發展；現在推動國科會業務，在國家整體推動「中東歐韌性計畫」政策下，自己也非常重視與中東歐國家的科技合作。藉由這次的會面，除了討論國科會與波蘭的學術研究合作外，也希望深化雙邊高科技產業實質合作。

高則叡則分享，波蘭在半導體、光電、衛星，及電動車等高科技領域有深厚的研究與產業基礎，更有豐沛的研發人才。他們勤奮踏實、誠懇堅毅的民族性與台灣極為類似，因此近年來雙邊民間交流越來越密切。

吳誠文表示，高則叡對於台灣能在「半導體製造」發展出不可取代的地位相當感興趣，自己則分享關鍵除了在我國科學園區的獨特設計，50年前，台灣政府決定編列預算由工研院向美國RCA公司引進CMOS半導體技術，並派員赴美學習也是一個關鍵決策。後又由工研院建立實驗室進行晶片設計與製程開發，蓋廠小量生產成功後，衍生許多公司進入剛成立的科學園區，人才也由鄰近的清大與交大源源不絕地培育出來，並擴散到全國。

吳誠文說，台灣能創造出能供應全世界尖端晶片的半導體產業，靠的是50年來政府、大學與研究機構、產業界合作無間，加上科技從業人員克服萬難，在無數的競爭戰役中奮勇突破難關才能達到今天地位。若有任一自由民主國家願意負起自身的責任、也想與台灣合作，我們願意在能力所及下盡力協助，維護自由民主世界的韌性供應鏈。