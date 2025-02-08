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台積電首季董事會將在美登場 國發會主委劉鏡清8日啟程

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照

晶圓代工廠台積電預計2月10日在美國舉行例行董事會，國發會主委、同時身兼台積電董事的劉鏡清8日啟程赴美參加台積電董事會，但考量立法院開議在即，此行沒有安排其他公務行程，台積電董事會行程結束隨即返台。

台積電成立37年來，例行董事會首度移師美國召開，外界預期此次董事會也會檢視美國亞利桑那州廠建廠進度，不過近期美國總統川普釋出可能對晶片開徵關稅，市場認為將牽動台積電在美布局態度。

國發會表示，目前劉主委沒有預先設定要表達什麼意見，以董事會議程為主。

台積電官網指出，目前十位董事成員中，有七位獨立董事，其中二位為女性。

具中華民國籍者有四位，包括：魏哲家（董事長暨總裁）、曾繁城（台積電榮譽副董事長）、劉鏡清（國發會主委）、林全（前行政院院長、東洋董座）。

另外五位獨立董事為美國籍，分別為麥克·史賓林特、摩西·蓋弗瑞洛夫、拉斐爾·萊夫、烏蘇拉·伯恩斯（女）、琳恩·埃爾森漢斯（女）；彼得·邦菲爵士為英國籍。

行政院國發基金是台積電第一大股東，共擁有台積電165.3萬張股票，在去年起的這波市值飆升中，若一股不賣，光一年市價價差就收獲了高達7971億元的潛在利益。同時以台積電一年每股發放共計約14元現金股利來看，股息也入帳了231.5億元，等於國發基金光靠台積電短短一年帳面上就大賺8,202億元之多。

國發基金自民國75年投資台積電4.97億元，目前持股6.38%、約165.3萬張股票計算，國發基金持股成本為每股0.3元，獲利倍數3,350倍。據了解，國發基金「一直沒有賣出持股」。

而身為台積電第一大股東的國發基金，也因此在台積電董事會中占有一席董事，2024年6月起由新任國發會主委劉鏡清擔任法人董事。

台積電 國發基金 美國

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