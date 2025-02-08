聽新聞
0:00 / 0:00
台積電首季董事會將在美登場 國發會主委劉鏡清8日啟程
晶圓代工廠台積電預計2月10日在美國舉行例行董事會，國發會主委、同時身兼台積電董事的劉鏡清8日啟程赴美參加台積電董事會，但考量立法院開議在即，此行沒有安排其他公務行程，台積電董事會行程結束隨即返台。
台積電成立37年來，例行董事會首度移師美國召開，外界預期此次董事會也會檢視美國亞利桑那州廠建廠進度，不過近期美國總統川普釋出可能對晶片開徵關稅，市場認為將牽動台積電在美布局態度。
國發會表示，目前劉主委沒有預先設定要表達什麼意見，以董事會議程為主。
台積電官網指出，目前十位董事成員中，有七位獨立董事，其中二位為女性。
具中華民國籍者有四位，包括：魏哲家（董事長暨總裁）、曾繁城（台積電榮譽副董事長）、劉鏡清（國發會主委）、林全（前行政院院長、東洋董座）。
另外五位獨立董事為美國籍，分別為麥克·史賓林特、摩西·蓋弗瑞洛夫、拉斐爾·萊夫、烏蘇拉·伯恩斯（女）、琳恩·埃爾森漢斯（女）；彼得·邦菲爵士為英國籍。
行政院國發基金是台積電第一大股東，共擁有台積電165.3萬張股票，在去年起的這波市值飆升中，若一股不賣，光一年市價價差就收獲了高達7971億元的潛在利益。同時以台積電一年每股發放共計約14元現金股利來看，股息也入帳了231.5億元，等於國發基金光靠台積電短短一年帳面上就大賺8,202億元之多。
國發基金自民國75年投資台積電4.97億元，目前持股6.38%、約165.3萬張股票計算，國發基金持股成本為每股0.3元，獲利倍數3,350倍。據了解，國發基金「一直沒有賣出持股」。
而身為台積電第一大股東的國發基金，也因此在台積電董事會中占有一席董事，2024年6月起由新任國發會主委劉鏡清擔任法人董事。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 ROG Keris II Ace三模電競滑鼠開箱！54克輕巧能幹 抓握順暢玩Game超溜
📢 日本旅遊身體不適怎麼辦？2款實用APP「線上看病」中文也OK
📢 iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言