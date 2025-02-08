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從國外買3C產品要繳審查費 王鴻薇：NCC如土匪搶錢

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）3日公告修正「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」及「電信管理業務規費收費標準」第14條，任何從國外攜帶或進口「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元，引發輿論炸鍋。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，NCC光天化日下這樣搶人民錢，這是什麼土匪政府行徑？圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）3日公告修正「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」及「電信管理業務規費收費標準」第14條，任何從國外攜帶或進口「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元，引發輿論炸鍋。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，NCC光天化日下這樣搶人民錢，這是什麼土匪政府行徑？圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）3日公告修正「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」及「電信管理業務規費收費標準」第14條，任何從國外攜帶或進口「自用第二級電信管制射頻器材」，需繳審查費750元，引發輿論炸鍋。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，NCC光天化日下這樣搶人民錢，這是什麼土匪政府行徑？

王鴻薇表示，根據規定，自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費1件高達750元，未來像是鍵盤、滑鼠、手機、遊戲搖桿、藍芽接收器、無線耳機、遊戲主機、VR設備等，都會受到影響．直接說這就是變相關稅，可想而知未來相關3C產品恐怕又要變相漲價，徒增人民負擔，這樣的成本之高難怪讓網路炸鍋。

王鴻薇說，更誇張的是除了網路購物或是寄回原廠維修都要繳交，連自己寄送、攜帶出入關都要被影響。

王鴻薇指出，公告的修正理由竟稱因為近年來隨著科技進步，許多產品支援藍牙、Wi-Fi 等無線傳輸技術，加上「網路購物便利」，民眾透過網際網路訂購外國電信管制射頻器材商品，並以自用名義申請進口之案件漸增，未來申請進口供自用之電信管制射頻器材，須「先向」主管機關繳納該費用。

王鴻薇批評，這種莫名其妙的理由收費，純純的就是在擾民，最誇張的是NCC擺明說，是要貼補審查人力，繳了以後也不一定會審查，完全是純純的巧立名目收費，整天拿iPhone、switch上市這種謊言威脅民眾，叫你做事一堆藉口做不了，搶錢倒是跑第一，光天化日下這樣搶人民錢這是什麼土匪政府行徑？

王鴻薇強調，她已具體發文要求NCC重新評估對國人影響以及必要性，一定要杜絕這種巧立名目，侵害人民財產的行為再度發生。

3C NCC 王鴻薇 網路 網路購物 藍牙

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