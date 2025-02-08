支援AI 蘋果新SE最快下周發表

蘋果計畫在未來幾天公布新款iPhone SE，希望透過新版平價機型來刺激銷售，並吸引使用Android手機用戶。

彭博資訊報導，知情人士表示，蘋果預計最快下周發表新款iPhone SE，並在本月稍晚開賣。知情人士表示，蘋果不太可能為該機型舉行發表會，而是選擇在官網發布。

蘋果於二○一六年首度推出這款入門機型。目前市面上銷售的iPhone SE於二○二二年發表，整體設計仍然沿襲舊款機種設計，它也是目前蘋果系列機種中，唯一一款仍帶有Home按鍵，並且沒有Face ID的iPhone。

據了解，新款iPhone SE外觀會像iPhone 14，且將包含蘋果ＡＩ（人工智慧）軟體Apple Intelligence。

美國許多地區的蘋果零售店，都已公告現有iPhone SE銷售庫存已經告罄，這通常是新機型上市的先兆。