聽新聞
0:00 / 0:00
支援AI 蘋果新SE最快下周發表
蘋果計畫在未來幾天公布新款iPhone SE，希望透過新版平價機型來刺激銷售，並吸引使用Android手機用戶。
彭博資訊報導，知情人士表示，蘋果預計最快下周發表新款iPhone SE，並在本月稍晚開賣。知情人士表示，蘋果不太可能為該機型舉行發表會，而是選擇在官網發布。
蘋果於二○一六年首度推出這款入門機型。目前市面上銷售的iPhone SE於二○二二年發表，整體設計仍然沿襲舊款機種設計，它也是目前蘋果系列機種中，唯一一款仍帶有Home按鍵，並且沒有Face ID的iPhone。
據了解，新款iPhone SE外觀會像iPhone 14，且將包含蘋果ＡＩ（人工智慧）軟體Apple Intelligence。
美國許多地區的蘋果零售店，都已公告現有iPhone SE銷售庫存已經告罄，這通常是新機型上市的先兆。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天
📢 2025年最新！日本家電折價券最高18%折扣 7家電器店一次收藏
📢 ROG Keris II Ace三模電競滑鼠開箱！54克輕巧能幹 抓握順暢玩Game超溜
📢 日本旅遊身體不適怎麼辦？2款實用APP「線上看病」中文也OK
📢 iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉
📢 【開箱】Ikarao Break X2行動KTV開箱！8小時K歌不中斷 還能當看片神器
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言