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英業達績優 攀同期高點
代工廠英業達（2356）昨（7）日公告1月營收458.42億元，雖受農曆春節因素、工作天數減少的淡季效應影響，月減36.6%，但受惠伺服器產品出貨暢旺，年成長3.9%，為同期新高。
英業達1月筆電出貨量150萬台，月減25%，與去年同期持平。伺服器方面，英業達的輝達（NVIDIA） GB200 AI伺服器將於本季底正式出貨。
英業達去年AI伺服器占整體伺服器業務營收比重約二到三成，今年在AI伺服器出貨持續升溫下，占伺服器營收比重將進一步放大為30%至40%。
對於美國總統川普上任後發動新一波關稅戰，英業達總經理蔡枝安先前表示，考慮前往美國設廠，可能落腳德州，已看過幾個美國製造的設廠地點，德州除離墨西哥近，電力供應也較充足，若電力供應順利接上，半年就可轉移伺服器後段組裝線。
展望2025年，蔡枝安表示，英業達今年營運仍會持續成長，再創新高，但考量川普上任、地緣政治等大環境變數，今年業績要像2024年達到25%的年增幅，可能有一定難度，但也非完全不可能。
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