市場分析 鴻海與日產有很多合作方式

與本田汽車合併破局，日產開始尋找新的策略夥伴，其中也包括鴻海（2317），路透熱點透視專欄作家馬克發文勸謹慎行事，對此，鴻海昨（7）日不予評論，業界人士分析，併購並非唯一的選擇，鴻海與日產還有很多可以合作的方式。

業界人士指出，該作家文章立論基礎是鴻海要併購日產，但鴻海目前仍在觀察日產事態發展，並不急著下決定。

知情人士透露，鴻海董事長劉揚偉爭取與日產合作，指示鴻海電動車策略長關潤主動接觸日產大股東雷諾，洽談釋出股權可能性，而關潤也在農曆春節期間遊說日產高層，動作十分積極。

去年12月中旬，關潤已前往法國與日產大股東雷諾汽車洽商。協商雷諾釋出持有日產股權給鴻海的可能性。