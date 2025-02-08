鴻海三利多加持 大摩按讚
摩根士丹利（大摩）證券在最新個股報告中指出，鴻海（2317）去年第4季股價自高點持續回落，目前估值11倍已來到AI熱潮前的水平，隨三利多催化，包括AI伺服器仍是今年關鍵的成長動能、iPhone換機需求成為另一項成長動能、全球生產布局提升競爭力，建議投資人重新關注，給予「優於大盤」評級。
大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，鴻海今年三大利多分別為：首先，AI伺服器仍是今年關鍵的成長動能。根據調查顯示，整體市場（包含GB200與GB300）Blackwell伺服器機架的出貨量可能介於2萬至2.5萬台之間。
但預估供應鏈將有交付延誤，GB200/300伺服器的出貨由14,000架下調至11,000架，不過市占率仍可達40%以上。相關營收可達336億美元，獲利約為5.04億美元，分別占總營收與總獲利的13%與3.3%。
施曉娟指出，在HGX伺服器方面，市占率預估則為20%。在此基礎上，預期其整體AI伺服器總收入將年增77%、達630億美元，利潤可望年增58%至21億美元。
第二，是iPhone換機需求將成為另一項成長動能。蘋果最近指出，Apple Intelligence推動iPhone 16的換機需求。因此，施曉娟預計隨著此功能進一步擴展至非英語系國家，在2025年下半年將進一步帶動iPhone產量增長。
最後則是，鴻海的全球生產布局有助於提升競爭力。施曉娟說，鴻海目前在中國和印度負責60%至65%的iPhone組裝工作。AI伺服器與機架組裝主要在墨西哥、美國及台灣進行，一般伺服器的組裝則位於越南和中國。面對當前地緣政治緊張情勢，同時擁有全球多個生產基地，已成為鴻海重要的競爭優勢。
隨輝達GTC大會將於3月中可能釋出利多，加上今年營運持續成長，因此施曉娟給予鴻海「優於大盤」評級，但因供應鏈問題下調AI營收預測，因此目標價由270元下調至232元，調幅14%。
而在樂觀情境下，若鴻海毛利率改善或營運效率提升，或是未來二到五年間，AI伺服器業務的成長狀況比原先預期的更樂觀，目標價不排除將上看325元。
大摩表示，預計鴻海盈利將有所改善，而智慧手機組裝市場比重將保持穩定。AI 伺服器業務的貢獻將持續至2025年整年。
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