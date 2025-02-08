鴻海合併日產 專家：謹慎行事

日產汽車（Nissan）與本田汽車合併破局後，正在尋找新的策略夥伴，其中也包括鴻海集團。但路透熱點透視（Breakingviews）專欄作家馬克（Robyn Mark）建議謹慎行事，顯然不看好兩家公司的合作前景。

馬克表示，鴻海集團可能對日產感興趣，因為日產坐擁全球品牌、在各地設有工廠，合乎鴻海集團的電動車野心，但日產電動車進展落後且財務不佳，再加上美國關稅風險，以及鴻海集團過往的併購表現不佳，陷入困境的日產未必是鴻海集團執行長劉揚偉「必須擁有」的事物。

馬克分析，鴻海集團多年來已企圖進軍電動車領域，急著在國內外成立合資公司，2022年向美國Lordstown收購工廠，也和另一家昔日的電動車寵兒Fisker簽署組裝協議，反映劉揚偉想把iPhone經驗複製到電動車產業，從而在2025年前攫取5%的全球電動車產量。

然而，來自中國大陸品牌的激烈競爭、需求減緩以及Lordstown和Fisker的一系列破產案，已使多數這些努力受挫。