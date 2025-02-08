快訊

新北石碇7.0度 吳德榮：寒流壟罩至下周一晨 探5度低溫

川普再放話徵收對等關稅 美股收跌 道瓊下挫逾400點

鴻海合併日產 專家：謹慎行事

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

日產汽車（Nissan）與本田汽車合併破局後，正在尋找新的策略夥伴，其中也包括鴻海集團。但路透熱點透視（Breakingviews）專欄作家馬克（Robyn Mark）建議謹慎行事，顯然不看好兩家公司的合作前景。

馬克表示，鴻海集團可能對日產感興趣，因為日產坐擁全球品牌、在各地設有工廠，合乎鴻海集團的電動車野心，但日產電動車進展落後且財務不佳，再加上美國關稅風險，以及鴻海集團過往的併購表現不佳，陷入困境的日產未必是鴻海集團執行長劉揚偉「必須擁有」的事物。

馬克分析，鴻海集團多年來已企圖進軍電動車領域，急著在國內外成立合資公司，2022年向美國Lordstown收購工廠，也和另一家昔日的電動車寵兒Fisker簽署組裝協議，反映劉揚偉想把iPhone經驗複製到電動車產業，從而在2025年前攫取5%的全球電動車產量。

然而，來自中國大陸品牌的激烈競爭、需求減緩以及Lordstown和Fisker的一系列破產案，已使多數這些努力受挫。

劉揚偉 電動車 鴻海

延伸閱讀

鴻海與日產攜手？有專家籲謹慎行事 不看好有理由

鴻海2025成台股小飛象！專家曝「準備高飛」：跌到這價位快買爆

曾花1年就讓夏普轉虧為盈…戴正吳提告鴻海、郭台銘 一文看當年糾葛

鴻海內部展望大會登場 聚焦AI和區域布局

相關新聞

聯發科Q1營收 挑戰十季高點

晶片大廠聯發科昨（7）日召開法說會，聯發科執行長蔡力行表示，智慧手機受惠中國大陸補貼政策需求，以及因應全球關稅不確定性，...

鴻海三利多加持 大摩按讚

摩根士丹利（大摩）證券在最新個股報告中指出，鴻海去年第4季股價自高點持續回落，目前估值11倍已來到AI熱潮前的水平，隨三...

支援AI 蘋果新SE最快下周發表

蘋果計畫在未來幾天公布新款iPhone SE，希望透過新版平價機型來刺激銷售，並吸引使用Android手機用戶。

英業達績優 攀同期高點

代工廠英業達昨（7）日公告1月營收458.42億元，雖受農曆春節因素、工作天數減少的淡季效應影響，月減36.6%，但受惠...

聯發科技術授權 ITH 拿到49億元

驅動IC廠商ITH昨（7）日公布，為因應未來業務發展所需，旗下子公司奕力將以1.5億美元（折合約新台幣49.2億元），取...

台積電對陸晶片訂單 傳再緊縮

中國大陸市場再度傳出台積電限制陸IC設計廠商16奈米以下訂單，若相關客戶未在BIS白名單的獲認證第三方封裝企業配合封裝將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。