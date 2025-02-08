亞馬遜資本支出千億美元 AI 伺服器供應鏈後市看旺

亞馬遜上季獲利雖優於預期，但受限於產能問題，AWS雲端營收意外令人失望，且受到匯率影響，預估本季營收成長可能為歷來最慢，拖累股價7日在美股早盤跌逾2%。亞馬遜仍提高今年資本支出到1,000億美元，居美國四大雲端服務供應商（CSP）之冠，以捉住「一生一遇」的AI機會，並預期產能限制問題將在下半年緩解。

各大美系CSP最新財報陸續出爐，即便雲端營收成長不如預期，但亞馬遜、微軟、Google及Meta等四大美系CSP仍不約而同擴大資本支出、投入AI領域，預料今年資本支出金額共將超過3,200億美元（約新台幣10.48兆元），年增三成。

隨著各大科技巨頭加大砸錢投資力道，反映AI資料中心供給仍遠跟不上需求，大廠持續展開AI資料中心「軍備競賽」，將點燃鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎及英業達等AI伺服器協力廠前景，營運看旺。

亞馬遜去年第4季淨銷售額年比增加10%到1,877.9億美元，符合預期，其中，北美淨銷售成長9.5%，國際淨銷售則增加7.9%。上季淨利更大增88%到200億美元，每股盈餘成長86%至1.86美元，高於市場預期。

不過，上季雲端運算部門AWS營收年增19%到287.9億美元，略低於分析師預期的288.7億美元，成長率也低於同業。相較下，微軟上季來自Azure和其他雲端服務的營收增31%，Alphabet的雲端營收增30%。AWS上季營業利益依然成長48%到106.3億美元，高於預期。

亞馬遜執行長傑西表示，產能限制阻礙AWS成長，「確實若無產能限制問題，我們原本能成長地更快」，第三方與亞馬遜自研晶片的晶片供應和電力容量問題，正在限制AWS讓新資料中心上線的能力，預期這些限制將在今年下半年緩解。