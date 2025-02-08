聯發科技術授權 ITH 拿到49億元

驅動IC廠商ITH（6962）昨（7）日公布，為因應未來業務發展所需，旗下子公司奕力將以1.5億美元（折合約新台幣49.2億元），取得聯發科單晶片時序控制器（TCON）相關營業資產及技術授權。

ITH總經理陳泰元預期，TCON與驅動IC搭配的綜效，從今年第4季起可有明顯效益。今年期望成長基調不變，而有此次交易，將更有把握完成目標。

陳泰元認為，ITH擁有市場領先地位，深耕顯示與觸控技術多年，目前為全球顯示器設備驅動IC主要供應商，而TCON為該公司擴展面板相關解決方案的重要環節，所以對於這次資產買賣與技術授權案高度重視。目前ITH的顯示驅動IC在筆電市場為第二大供應商，經由此交易，不僅能擴大市場版圖，更有助其提供客戶全面性的解決方案，強化電競筆電、車用市場等布局。

關於上述交易，陳泰元表示，雙方從2023年就有一些合作，並陸續商談潛在合作方案，而去年ITH掛牌上市，因此更進一步深入規畫，才推動此交易。聯發科TCON業務每年約在20億元規模，主要供應筆電與顯示器應用。

此交易案範圍僅包含技術、設備、存貨及相關資產，並沒有包括人員，陳泰元說，相關TCON團隊約數十人規模，聯發科對於這些人員發揮所長樂觀其成，ITH也會盡力吸收這批團隊。