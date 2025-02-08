聯發科Q1營收 挑戰十季高點

晶片大廠聯發科（2454）昨（7）日召開法說會，聯發科執行長蔡力行表示，智慧手機受惠中國大陸補貼政策需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、Wi-Fi、平板、Chromeboook拉貨需求，本季營收將有優於季節性的成長，季增2%至10%，有望改寫十季來最佳表現。

他估計，AI加速器ASIC業務有望從2026年起貢獻逾10億美元年營收。今年Wi-Fi 7相關營收可望成長逾一倍，車用營收將逐季成長。

聯發科公布去年大賺逾六個股本，去年第4季歸屬母公司業主淨利237.89億元，季減6.1%、年減7.3%，為五季來低點，每股純益14.95元。去年合併營收5,305.86億元，年增22.4%，歸屬母公司業主淨利1,063.87億元，年增38.2%，每股純益66.92元，為歷史第三高。全年毛利率49.6%，年增1.8個百分點。

聯發科去年營收表現，超出先前以美元計算，年成長率達19%。去年其手機旗艦晶片營收達到雙倍成長、貢獻約20億美元營收，而來自全球營運商的有線及無線通訊總營收，在去年成長達30%。

展望本季，聯發科預期，智慧型手機受惠中國大陸補貼政策的需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、Wi-Fi、平板、Chromeboook的部分拉貨需求，預期營收將有優於季節性的成長。以美元兌新台幣匯率1比32.5來計算，將介於1,408億元至1,518億元之間，季增2%至10%，年增6%至14%，毛利率預估為47%加減1.5個百分點。

蔡力行指出，無所不在的AI趨勢將持續帶來更多的市場機會，如近期發布的DeepSeek R1等，可更高效地訓練AI模型，以及如Llama及其他開源模型，相信趨勢將加快AI普及化腳步。另一方面，業界將持續追求通用AI和超級AI，仍需要更高的運算能力，相信聯發科無論於邊緣AI或雲端AI都能獲益。

在雲端方面，聯發科將持續執行企業級客製化晶片策略，預期AI加速器ASIC業務將有潛力從2026年起貢獻其相當規模的年營收，約是超過10億美元的規模。聯發科也將持續投資2／3 奈米、先進封裝、448G SerDes、先進共同封裝光學（CPO）等技術。

同時，蔡力行強調，聯發科會積極與全球客戶合作，開發更多邊緣AI裝置，以帶動旗艦手機、車用、Arm 運算及物聯網產品線的成長，其中部分新專案將於今年底前量產。而聯發科與輝達合作設計全球首款個人AI超級電腦中GB10超級晶片的CPU，預計今年5月亮相。

去年全球智慧手機出貨量約成長低個位數百分比，聯發科也預期在手機業務方面，今年全球智慧手機出貨量成長幅度將與2024年類似，今年將有更多採用天璣9400與9300系列產品的手機。

至於智慧裝置平台業務，聯發科預估，今年Wi-Fi 7營收可望成長超過一倍，並基於進行中的智慧座艙和車載資通訊系統專案，預計今年車用營收將逐季成長。該公司與輝達共同設計的高階智慧座艙方案獲得客戶好評，將在今年送樣。